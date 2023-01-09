أبرزهم العرايشي ووهبي .. انطلاق العد العكسي بعد مسار مليئ بسوء التدبير

ع اللطيف بركة - هبة بريس

في الوقت الذي تسابقت مختلف وسائل الإعلام الى اختيار شخصية السنة ممن اثروا مسارهم المهني في مجالات تخصصهم وخصصت لهم مقالات وصور تكريما لهم، ثمة شريحة لم يتوفقوا سنة 2022 وسقطوا في أخطاء تدبيرية وتسييرية قد تكلفهم مناصبهم أو مسؤوليتهم.

العرايشي.. 22 سنة تكفي

أزيد من 22 سنة وهو يتنقل ويقفز من منصب إلى آخر دون أي كفاءة خارقة. فرغم أنه لم يُخلف إلا الفراغ في المضمون والتأثير .

عندما كان مديرا للتلفزة المغربية، وأضحى بعد ذلك رئيسا مديرا عاما لـSNRT، لم يحقق ما كان منتظرا وغرقت معه دار البريهي في حالة من العبث التدبيري أسفر تبذيرا للمال العام في إنتاجات لا ترقى للمشاهد المغربي الذي فر يبحث عن إعلام يحترم ذوقه في قنوات عربية نجحت فيما فشل فيه العرايشي.

ولأن في جينات الرجل الكثير من الفشل أصر إلا أن يودع سنة 2022 على إيقاع الفضيحة، فضيحة تغطية استقبال المنتخب المغربي بعد الانجاز التاريخي في قطر.

رداءة الصورة والاخراج السيء وانقطاع البث وأجهزة تصوير تعود لزمن غابر عكرت صفو حفل يفترض أن يكون ملحمة تنضاف الى ملحمة اللاعبين المغاربة خلال مشاركتهم في مونديال قطر.

وهبي.. بداية العد العكسي

منذ تعيينه وزيرا للعدل وهو يخلق الجدل بتصريحاته الصدامية وتقلب مواقفه في أكثر من قضية وموقف.. فتح حروبا عدة وجبهات كثيرة جعلته الأقرب لمغادرة سفينة حكومة أخنوش عند أول تعديل.

مأزق وهبي لا يختلف كثيرا عن العرايشي إذ ودع هو الآخر سنة 2022 على إيقاع الفضيحة، تناقلتها وسائل إعلام دولية ومسحت الصورة الجميلة التي نسج خيوطها المنتخب المغربي.

قبل أيام تم الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تلاها جدل تحول الى قضية رأي عام، إذ استغرب الكثيرون نجاح 2081 متباريا فقط من أصل 70 ألف متبار اجتازوا الامتحان.

وقالت الجهة التي أصدرت البيان إنها لاحظت على مستوى لائحة الناجحين في الامتحان “وجود عدد كبير جدا من أسماء النسب المعروفة في الساحة القضائية، من أبناء وحواشي المحامين والقضاة والمسؤولين”، وأن “أسماء النسب المعروفة تغزو لائحة الناجحين”.

“طلبة الحقوق المعطلون”، الذين اجتازوا امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، أصدروا بيانا إلى الرأي العام اعتبروا فيه أن المباراة شابها “فساد ومحسوبة وزبونية”.

وبحسب إفادات من متبارين اجتازوا الامتحان فإن الأخير “شابته اختلالات منذ البداية، حيث لم يتم احترام الجدول الوصفي للامتحان”؛ إضافة إلى عدم تشديد المراقبة ولجوء متبارين إلى “النقيل”.

وأضاف البيان إنه على مستوى لائحة الناجحين في الامتحان يوجد “عدد كبير جدا من أسماء النسب المعروفة في الساحة القضائية، من أبناء وحواشي المحامين والقضاة والمسؤولين”، وأن “أسماء النسب المعروفة تغزو لائحة الناجحين”.

بنسعيد.. حقيبة الثقافة على كف عفريت

حين تعيينه وزيرا استبشر كثيرون كونه شابا تمرس العمل السياسي داخل البام وجاور رجال دولة رغم حداثة سنه.

غير أن العمل الوزاري غير في الشاب مهدي الكثير ودخل في حروب خسرها مع اتحاد كتاب المغرب.

وفي عهده ارتكب المركز السينمائي المغربي أفدح الأخطاء خصوصا تلك التي مست الصحراء المغربية وقبائلها الأبية، سواء خلال فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة او في العيون خلا مهرجان الفيلم الوثائقي الحساني.

رجال المسرح ليس كلهم على وفاق مع الوزير الشاب و لا ينتظرون من اي لمسة تدبيرية قد تسوي العديد من الملفات بالقطاع .

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