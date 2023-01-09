بنسعيد يبرز مجهودات وزارته لتفعيل “رسمية الأمازيغية”
أبرز وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مجهودات وزارته، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، أن المراحل الأولى التي قطعها تنزيل النص القانوني الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية تميزت بصدور المرسوم المتعلق بتأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم التفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتكليف قطاع الثقافة بمهمة الكتابة الدائمة لهذه اللجنة.
وأشار الوزير إلى المصادقة على مشروع المخطط الحكومي المندمج المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واعتماد من طرف اللجنة الوزارية الدائمة مع المصادقة على احداث لجان موضوعاتية مختصة، ترجمة المخطط الحكومي المندمج الى الامازيغية وارساله للقطاعات المعنية للتنزيل.
وشدد الوزير على أن الوزارة تواصل تنزيل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال عدد من المبادرات وأولها الاحتفال برأس السنة الأمازيغية على المستوى المركزي واللامركزي، تنظيم مهرجانات ذات طابع أمازيغي، دعم الأعمال الفنية والثقافية والأدبية الأمازيغية، إحداث جوائز تشجيعية أمازيغية، تسجيل التراث المادي واللامادي في لائحة التراث العالمي “اليونيسكو”، إدراج اللغة الأمازيغية في الموقع الرسمي للوزارة واعتمادها في إعلانات الوزارة….، مشيرا الى أن وزارته تشتغل على تفعيل المنشور والمراسلة الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة بخصوص ادماج اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية.
9 تعليقات
طحن فالفلوس يا وزارة الثقافة لا تتركوا درهما واحد قبل أن ترحلوا شتتو الفلوس
الكل يريد الزيادة في الأجور وزيادة ايام العطلة وأيام الغياب وأيام المرضيات بدون مقابل،من يستحق الزيادة هو من له اضافة ويشتغل بكل جد وتفان واتقان وليس النوم
وقول الدولة ماعتانتيش
زيدو لكولشي ولا خليوا كلشي.
الاجر مقابل العمل ما شي يتخلص وهو كالس. حرام شي كيتخلص احسن من شي، رغم كون المجهود والتكوين والفرص أكثر حشومة،
بعد صحاب الموسيقى أسي لوزير ناقش التعويضات لصاحبات الروتيني
أكبر فئة منبوذة و محكورة هي الأساتذة، مستقبلا سأعلم ابنائي الرياضة و الغناء و التفاهة حتى اضمن لهم مستقبلا في هذه البلاد، اما التربية ستجعلهم لقمة صائغة في أنياب الذئاب و التعليم و المعرفة سينتهي بهم إلى وظيفة التدريس التي تعد اليوم اكفس مهنة لا أجرة و لا كرامة و لا صحة
جميع المواد الأساسية زاد ثمنها كل القطاعات فيها
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
مهما اتدخدت من قرارات يبقى طوطو وا فعله وسمة عار على وزارتكم
اللهم صل وسلم على نبينا محمد