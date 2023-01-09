بنسعيد يبرز مجهودات وزارته لتفعيل “رسمية الأمازيغية”

هبة بريس - لبنى أبروك

أبرز وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مجهودات وزارته، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، أن المراحل الأولى التي قطعها تنزيل النص القانوني الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية تميزت بصدور المرسوم المتعلق بتأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم التفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتكليف قطاع الثقافة بمهمة الكتابة الدائمة لهذه اللجنة.

وأشار الوزير إلى المصادقة على مشروع المخطط الحكومي المندمج المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واعتماد من طرف اللجنة الوزارية الدائمة مع المصادقة على احداث لجان موضوعاتية مختصة، ترجمة المخطط الحكومي المندمج الى الامازيغية وارساله للقطاعات المعنية للتنزيل.

وشدد الوزير على أن الوزارة تواصل تنزيل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال عدد من المبادرات وأولها الاحتفال برأس السنة الأمازيغية على المستوى المركزي واللامركزي، تنظيم مهرجانات ذات طابع أمازيغي، دعم الأعمال الفنية والثقافية والأدبية الأمازيغية، إحداث جوائز تشجيعية أمازيغية، تسجيل التراث المادي واللامادي في لائحة التراث العالمي “اليونيسكو”، إدراج اللغة الأمازيغية في الموقع الرسمي للوزارة واعتمادها في إعلانات الوزارة….، مشيرا الى أن وزارته تشتغل على تفعيل المنشور والمراسلة الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة بخصوص ادماج اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية.

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