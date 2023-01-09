الملك يعزي الرئيس السنغالي في ضحايا حادثة السير المفجعة

هبة بريس

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، على إثر حادثة السير المفجعة التي وقعت، ليلة السبت إلى الأحد، بمنطقة كافرين.

ومما جاء في البرقية الملكية : “بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إلى فخامتكم وإلى الشعب السنغالي قاطبة بأحر التعازي وأخلص عبارات تعاطفي”.

كما أعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية عن متمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، معبرا عن صادق مشاعر تعاطفه مع الأسر المكلومة.

هذا وقتل 40 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في حادث سير وسط البلاد بعد اصطدام حافلتين في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بالسنغال.

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