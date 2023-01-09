بعد انفصاله عن بلجيكا.. مارتينيز يتولى تدريب منتخب البرتغال
هبة بريس - وكالات
أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا السابق لقيادة المنتخب الوطني الأول.
وقال فيرناندو غوميز، رئيس الاتحاد البرتغالي في مؤتمر صحافي: “أقدر استقباله (مارتينيز) الدعوة بحماس وطموح. هذه لحظة مهمة للمنتخب الوطني”.
ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0
9
5 تعليقات
مارتينيز ضحايا الركراكي 😂
مدرب تكتكي دفاعي
مارتينيز مدرب ليس جيداً للبرتغال
وليد الركراكي حير العلماء
المغرب سيفوز بكأس إفريقيا ان شاء الله