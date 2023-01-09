بعد انفصاله عن بلجيكا.. مارتينيز يتولى تدريب منتخب البرتغال

2023-01-09 / 15:39
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا السابق لقيادة المنتخب الوطني الأول.

وقال فيرناندو غوميز، رئيس الاتحاد البرتغالي في مؤتمر صحافي: “أقدر استقباله (مارتينيز) الدعوة بحماس وطموح. هذه لحظة مهمة للمنتخب الوطني”.

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