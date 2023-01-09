عبد اللطيف الحموشي

الحموشي يشارك بالمؤتمر الـ46 لقادة الشرطة والأمن العرب

2023-01-09 / 14:31
9
هبة بريس

انطلقت اليوم الاثنين بأبوظبي أشغال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين بمشاركة المغرب .

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر الذي يشارك فيه قادة الأمن العام بالدول العربية وممثلون عن هيئات ومنظمات عربية وعالمية، وفد هام برئاسة السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.

ويناقش المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب وعدد من القضايا الملحة من بينها جرائم غسل الأموال، ونتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية.

كما يبحث المؤتمر الذي يستمر يومين نتائج أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الجهات المعنية في الدول العربية للنظر في سبل تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022 .

ويعرض خلال المؤتمر ،تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2022 إلى جانب تحديد موعد ومكان وجدول أعمال المؤتمر الـ (47) لقادة الشرطة والأمن ، فضلا عن استعراض عدد من التجارب الأمنية العربية المتميزة.

وسيبحث المؤتمر محاور مشروع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية ، كما يعرض للأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش: ساكنة أحياء باب دكالة تحتج على المسؤولين بسبب تراكم الازبال

مراكش: ساكنة أحياء باب دكالة تحتج على المسؤولين بسبب…

2023-01-09 / 13:15

العرائش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-09 / 11:33
Photo of توقف مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين فاس- وجدة

توقف مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين فاس- وجدة

2023-01-09 / 11:07
Photo of مباراة الوداد وتطوان.. إصابة 19 رجل أمن واعتقال 33 شخصا

مباراة الوداد وتطوان.. إصابة 19 رجل أمن واعتقال 33…

2023-01-09 / 09:26
Photo of طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2023-01-09 / 09:09
Photo of بني ملال ..سيدة تطلب رخصة تسول من رئيس جماعة

بني ملال ..سيدة تطلب رخصة تسول من رئيس جماعة

2023-01-08 / 22:42
Photo of الأميرة للا حسناء تدشن المعرض الحضري “الرباط، تراث للإنسانية”

الأميرة للا حسناء تدشن المعرض الحضري “الرباط، تراث للإنسانية”

2023-01-08 / 20:28
Photo of وهبي : ” لامحاباة في مباراة المحاماة والوزارة عالجت 103 تظلم لم تخلص الى شبهة “

وهبي : ” لامحاباة في مباراة المحاماة والوزارة عالجت…

2023-01-08 / 20:21
Photo of البيضاء : مداهمة وكر دعارة تحت غطاء مركز علاج طبيعي وتدليك وسط المدينة

البيضاء : مداهمة وكر دعارة تحت غطاء مركز علاج…

2023-01-08 / 19:38
Photo of وهبي : “مستعد للقيام ببحث بخصوص جدل نتائج مباراة المحاماة “

وهبي : “مستعد للقيام ببحث بخصوص جدل نتائج مباراة…

2023-01-08 / 19:35

‫9 تعليقات

  1. السلام عليكم
    لن يجدوا احسن من التجربة المغربية في المجال الأمني بشكل عام و المشهود لها على الصعيد العالمي و ليس العربي فقط و خاصة من التجربة التي راكمها سي الحموشي و من كفاءته المشهود لها في المجال الأمني و دلك على الصعيد الدولي كدلك

  2. احتراماتي لسي الحموشي رجل القانون بامتياز يشتغل في صمت تحياتي لك من سويسرا

  3. صراحة وطني غيور لا يتكلم كثيرا .لا يبحث عن البوز…؛باحترافية كبيرة يقود جهاز حساس للغاية.انخراطه الفعال في الحرب على الارهاب …جعل منه مفخرة ….بكل أمانة وصدق…

  4. مفخرة لهذا الوطن الحبيب المملكة المغربية الشريفة وتتويج آخر ينضاف لسلسلة من الإنجازات واللبنات المتعددة المجالات الناجحة، يرسمها السيد المدير العام لمديرية المحافظة على التراب الوطني ومديرية الأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي مزيد من التألق وبالتوفيق له ولكافة أبناء وبنات الوطن الحبيب وشكرا.

  6. السيد عبد اللطيف الحموشي قلب الاسد و قاهر كل من يتجرا على المس بامن المملكة المغربية هو فخر المغرب.

  7. ياريت لو كان عندنا في الحكومة عشر مسؤولين .مثل الحموشي وبوريطة وعمر هلال.ناس متخصصين يديرون شؤون الذولة. تقافة ولغات متقدمة يتكلمون في الجالس بطلاقة ويحضون باحترام من طرف الذول المتقدمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق