الحموشي يشارك بالمؤتمر الـ46 لقادة الشرطة والأمن العرب
انطلقت اليوم الاثنين بأبوظبي أشغال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين بمشاركة المغرب .
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر الذي يشارك فيه قادة الأمن العام بالدول العربية وممثلون عن هيئات ومنظمات عربية وعالمية، وفد هام برئاسة السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.
ويناقش المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب وعدد من القضايا الملحة من بينها جرائم غسل الأموال، ونتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية.
كما يبحث المؤتمر الذي يستمر يومين نتائج أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الجهات المعنية في الدول العربية للنظر في سبل تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022 .
ويعرض خلال المؤتمر ،تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2022 إلى جانب تحديد موعد ومكان وجدول أعمال المؤتمر الـ (47) لقادة الشرطة والأمن ، فضلا عن استعراض عدد من التجارب الأمنية العربية المتميزة.
وسيبحث المؤتمر محاور مشروع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية ، كما يعرض للأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها
9 تعليقات
السلام عليكم
لن يجدوا احسن من التجربة المغربية في المجال الأمني بشكل عام و المشهود لها على الصعيد العالمي و ليس العربي فقط و خاصة من التجربة التي راكمها سي الحموشي و من كفاءته المشهود لها في المجال الأمني و دلك على الصعيد الدولي كدلك
احتراماتي لسي الحموشي رجل القانون بامتياز يشتغل في صمت تحياتي لك من سويسرا
صراحة وطني غيور لا يتكلم كثيرا .لا يبحث عن البوز…؛باحترافية كبيرة يقود جهاز حساس للغاية.انخراطه الفعال في الحرب على الارهاب …جعل منه مفخرة ….بكل أمانة وصدق…
مفخرة لهذا الوطن الحبيب المملكة المغربية الشريفة وتتويج آخر ينضاف لسلسلة من الإنجازات واللبنات المتعددة المجالات الناجحة، يرسمها السيد المدير العام لمديرية المحافظة على التراب الوطني ومديرية الأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي مزيد من التألق وبالتوفيق له ولكافة أبناء وبنات الوطن الحبيب وشكرا.
عندك الركراكي والحموشي وبوريطة وقطع الله يدر الخير
السيد عبد اللطيف الحموشي قلب الاسد و قاهر كل من يتجرا على المس بامن المملكة المغربية هو فخر المغرب.
ياريت لو كان عندنا في الحكومة عشر مسؤولين .مثل الحموشي وبوريطة وعمر هلال.ناس متخصصين يديرون شؤون الذولة. تقافة ولغات متقدمة يتكلمون في الجالس بطلاقة ويحضون باحترام من طرف الذول المتقدمة.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
اللهم اغفر لي المسلمين والمسلمات