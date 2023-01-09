الحموشي يشارك بالمؤتمر الـ46 لقادة الشرطة والأمن العرب

هبة بريس

انطلقت اليوم الاثنين بأبوظبي أشغال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين بمشاركة المغرب .

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر الذي يشارك فيه قادة الأمن العام بالدول العربية وممثلون عن هيئات ومنظمات عربية وعالمية، وفد هام برئاسة السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.

ويناقش المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب وعدد من القضايا الملحة من بينها جرائم غسل الأموال، ونتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية.

كما يبحث المؤتمر الذي يستمر يومين نتائج أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الجهات المعنية في الدول العربية للنظر في سبل تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022 .

ويعرض خلال المؤتمر ،تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2022 إلى جانب تحديد موعد ومكان وجدول أعمال المؤتمر الـ (47) لقادة الشرطة والأمن ، فضلا عن استعراض عدد من التجارب الأمنية العربية المتميزة.

وسيبحث المؤتمر محاور مشروع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية ، كما يعرض للأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها

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