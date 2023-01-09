رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعتذر من زيدان
هبة بريس - وكالات
اعتذر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، لزين الدين زيدان، بعد التصريحات، التي أطلقها في حق نجم الكرة الفرنسية.
وقال لوغريت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: “أود أن أعتذر عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري لزيدان كلاعب ومدرب”.
وأثارت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، التي وجهها بحق نجم المنتخب السابق زين الدين زيدان، موجة من الغضب، ليرد نجم المنتخب كيليان مبابي على هذه التصريحات.
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6 تعليقات
لأنه جزائري هذا هو السبب
العنصرية في فرنسا فاتت الحد
رئيس نهايته ستكون تاريخية تامر
ماكرون رخيصص
لأن أصله عربي سوف يجد كل العنصرية
عنصريون بزااف