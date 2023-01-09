رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعتذر من زيدان

2023-01-09 / 13:29
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هبة بريس - وكالات

اعتذر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، لزين الدين زيدان، بعد التصريحات، التي أطلقها في حق نجم الكرة الفرنسية.

وقال لوغريت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: “أود أن أعتذر عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري لزيدان كلاعب ومدرب”.

وأثارت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، التي وجهها بحق نجم المنتخب السابق زين الدين زيدان، موجة من الغضب، ليرد نجم المنتخب كيليان مبابي على هذه التصريحات.

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