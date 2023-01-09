بمشاركة المغرب.. انطلاق الاجتماع التحضيري ل”قمة النقب 2″
انطلقت اليوم الاثنين بأبوظبي أشغال الاجتماع التحضيري لمنتدى (النقب 2) ،بمشاركة وفود تمثل دول المغرب ومصر والامارات وإسرائيل والولايات المتحدة والبحرين.
وينكب الاجتماع التحضيري الذي يستمر إلى غاية غد الثلاثاء، على وضع مشاريع ملموسة، تعرض على الاجتماع الوزاري المقبل، وتشمل أساسا قطاعات الأمن الغذائي والمائي ،والتربية والتعليم، والصحة .والسياحة ،والطاقات المتجددة، والتعايش والأمن.
وتحرص الدول العربية المشاركة في هذا الاجتماع، حسب معطيات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة الحفاظ على التوجه الرئيسي لهذا المسلسل، المتمثل في تحقيق الأمن والسلام والتنمية في المنطقة، وأن تنعكس نتائجه بشكل إيجابي على شعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني.
وشددت هذه الدول على ضرورة وضع مشاريع ملموسة ومحتوى يمكن أن يشكل موضوعا للبحث على المستوى الوزاري ، معتبرة أنه من غير هذا المحتوى لن يكون لاجتماع (النقب 2 ) أي جدوى ،ولن يختلف بالتالي عن الاجتماع الأول.
وأكدت وفود الدول المشاركة في افتتاح الاجتماع التحضيري على أن هذا الأخير يروم تحديد مشاريع تعود بالنفع على البلدان المشاركة بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة، تحقيقا للاهداف المسطرة في اجتماع (النقب1)، داعية الى ضرورة إدماج الفلسطينيين في هذا المسلسل بما يخدم الامن والسلام والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط.
ولم تخف وفود الدول العربية المشاركة في الاجتماع التحضري قلقها من المبادرات أحادية الجانب التي تعوق السير العادي لهذا المسلسل في إشارة لما وقع مؤخرا في القدس.
يشار الى أن المغرب الذي يشارك بوفد هام في هذا اللقاء ،يترأس بمعية إسرائيل مجموعتي العمل المتعلقتين بالأمن الغذائي والماء، والتربية والتعليم، فيما ترأس دول أخرى قطاعات السياحة والصحة والطاقات المتجددة والامن والبيئة وغيرها
9 تعليقات
ما سمي باتفاقيات السلام أو الصلح أو التطبيع محرمة وباطلة شرعا، وجريمة كبرى، وخيانة لحقوق الله تعالى ورسوله، وحقوق فلسطين أرضا وشعبا، والأمة الإسلامية. ما تم ، لا يُسمّى صلحا في حقيقته ولا هدنة، وإنما هو تنازل عن أقدس الأراضي وأكثرها بركة.
التطبيع مع إسرائيل “يمثل أيضا إقرارا بشرعية العدو المحتل، واعترافا به، وبما يرتكبه من الجرائم المحرمة شرعاً، وقانوناً، وإنسانيا من القتل والتشريد بحق الشعب الفلسطي
ما يجري هو أكثر من تطبيع، هو تحالف يقوي جبهة الشر في صراع طويل مع الشر، سنة الله سبحانه في خلقه، لكل فرد حرية التخندق مع واحدة من هاتين الجبهتين، بغض النظر عن الاسم، و قد حسم نتائجه عز و جل، هذا الصراع بين الجبهتين هو صراع الحق و الباطل، لست قلقا مما يجري و لا أدعو للقلق، فقط أنبه من يفترض أن نجدهم
اسرائيل و السعودية و الإمارات يخشون من النووي الإيراني … أمريكا لا تعيرهم الاهتمام اللازم و ربما تتوصل لاتفاق قريبا مع إيران مما يهدد دول الخليج و الكيان …
الأولوية لمصالحنا القومية. ونتحالف مع من نريد دون المساس بركائز هويتنا وأخلاقنا وتاريخنا العريق. عندما يكون بجانبك جيران السوء فما عليك إلا ان تبحث عن أحبابك وأصدقائك أينما وجدوا لكن مع احترام تعالمين ديننا الإسلامي
رب أنزل لطفك وأهزم كل من يزرع الحقد والفتنة والسوء بمنطقتنا العزيزة .
خاض العرب حروبا ثلاث ( 1973,1967,1948) , فانهزموا فيها. لقد سبق ان نصحهم بورقيبة بقبول التقسيم الاممي لسنة 1947و الاعتراف بإسرائيل كما فعلت تركيا سنة 1949و ايران سنة 1953, ولكن البعثيين و الناصريين خونوه. طبعت مصر فطردت من الجامعة العربية 10سنوات ثم رجعت وهي مطبعة . قامت الثورة الشيعية الإيرانية فاشتعلت الحروب
كل مافيه خير للبلاد والعباد فهو مرحب به وكل ما هو عكس ذلك فوجب رفضه ومنعه بشكل نهائي مهما كان ثمنه حفاظا على سلامة وامن الوطن
عندما يكون عندك جار حقود اعماه الحسد ويتحين لك الفرصة لينقض عليك ويصرف الغالي والنفيس لزعزعة استقرارك والمساس بوحدتك الترابية حين يجمع مرتزقة من جميع الدول المجاورة وياويهم على أرضه ويدعمهم بالسلاح والعتاد لمهاجمة المغرب
حسب الحديث فالروم سيهجمون علينا ب 80 راية، لكن الواقع هو أن رايتنا ستكون معهم غالبا لأننا إتخذناهم أولياء عكس أمر القرآن الكريم، لأن الحديث عن المؤمنين وليس المسلمين، والله أعلم