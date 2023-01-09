بمشاركة المغرب.. انطلاق الاجتماع التحضيري ل”قمة النقب 2″

هبة بريس

انطلقت اليوم الاثنين بأبوظبي أشغال الاجتماع التحضيري لمنتدى (النقب 2) ،بمشاركة وفود تمثل دول المغرب ومصر والامارات وإسرائيل والولايات المتحدة والبحرين.

وينكب الاجتماع التحضيري الذي يستمر إلى غاية غد الثلاثاء، على وضع مشاريع ملموسة، تعرض على الاجتماع الوزاري المقبل، وتشمل أساسا قطاعات الأمن الغذائي والمائي ،والتربية والتعليم، والصحة .والسياحة ،والطاقات المتجددة، والتعايش والأمن.

وتحرص الدول العربية المشاركة في هذا الاجتماع، حسب معطيات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة الحفاظ على التوجه الرئيسي لهذا المسلسل، المتمثل في تحقيق الأمن والسلام والتنمية في المنطقة، وأن تنعكس نتائجه بشكل إيجابي على شعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني.

وشددت هذه الدول على ضرورة وضع مشاريع ملموسة ومحتوى يمكن أن يشكل موضوعا للبحث على المستوى الوزاري ، معتبرة أنه من غير هذا المحتوى لن يكون لاجتماع (النقب 2 ) أي جدوى ،ولن يختلف بالتالي عن الاجتماع الأول.

وأكدت وفود الدول المشاركة في افتتاح الاجتماع التحضيري على أن هذا الأخير يروم تحديد مشاريع تعود بالنفع على البلدان المشاركة بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة، تحقيقا للاهداف المسطرة في اجتماع (النقب1)، داعية الى ضرورة إدماج الفلسطينيين في هذا المسلسل بما يخدم الامن والسلام والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط.

ولم تخف وفود الدول العربية المشاركة في الاجتماع التحضري قلقها من المبادرات أحادية الجانب التي تعوق السير العادي لهذا المسلسل في إشارة لما وقع مؤخرا في القدس.

يشار الى أن المغرب الذي يشارك بوفد هام في هذا اللقاء ،يترأس بمعية إسرائيل مجموعتي العمل المتعلقتين بالأمن الغذائي والماء، والتربية والتعليم، فيما ترأس دول أخرى قطاعات السياحة والصحة والطاقات المتجددة والامن والبيئة وغيرها

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