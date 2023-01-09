مراكش: ساكنة أحياء باب دكالة تحتج على المسؤولين بسبب تراكم الازبال

2023-01-09 / 13:15
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محسن الراضي : هبة بريس

تتواصل شكايات ساكنة درب الدقاق والاحياء المجاورة له والمتواجدة بمنطقة باب دكالة، من قلة حاويات الازبال، مما يؤدي إلى تراكم الأزبال على الأرض.

وحسب شهادة الساكنة درب الدقاق ل”هبة بريس”، فإن قلة الحاويات جعل القاطنين بالدرب يستغلون احدى المنازل المهجورة لرمي النفايات والازبال، الشيء الذي يؤدي الى تراكمها بالارض، مما يضر بصحة الساكنة ويشوه جمالية الحي المذكور.

هذا وتجدر الاشارة الى ان الساكنة سبق وان كانت تعاني من غياب الحاويات بشكل تام، قبل ان ترقع الشركة الامر وتضع حاويات بدون اي دراسة لخصوصية الاحياء والتي تستوجب وضع عدد كبير من الحاويات، خاصة وان المنطقة تعرف اكتظاظا سكانيا، وهو الشيء الذي يستدعي وضعه في الحسبان من طرف الشركة المكلفة بقطاع النظافة والجهات المعنية بتدبيير هموم وشكايات الساكنة.

وأضاف المواطنون، بأن تجاهل الشركة المفوض لها تدبير القطاع، والسلطات بالمنطقة، وعدم وضعهم لاستراتيجية ناجعة مرتبطة بخصوصية الحي المذكور، يؤدي الى تراكم النفايات ونشوء أكوام من القادورات التي تتحول الى بيئة خصبة للحشرات الناقلة للأمراض ناهيك عن الروائح الكريهة التي تزكم أنوف المارة وتجهز على حق الساكنة في بيئة سليمة بالاضافة الى انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة مما يعرض سلامة المواطنين والسياح للخطر.

وطالبت الساكنة من الجهات المعنية والشركة المكلفة بقطاع النظافة، بالاستعجال لزيادة الحاويات بالحي، وجمع النفايات بشكل منتظم.

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