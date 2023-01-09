لجنة حكام “خليجي 25” تضع ثقتها في رضوان جيد لقيادة “الفار” في مبارتي اليوم و الغد

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت لجنة الحكام ببطولة كأس الخليج العربي، خليجي زين 25، عن الأطقم التحكيمية لمباراتي اليوم و الغد ضمن الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى و الثانية، حيث يدير اللقاء الأول والذي سيجمع عمان و اليمن، الحكم الكويتي عبدالله جمالي، وتم تعيين المغربي رضوان جيد حكما للفيديو المساعد.

بينما تم إسناد المباراة الثانية، والتي تجمع السعودية والعراق، إلى الحكم الإماراتي عادل النقبي، و القطري عبدالله المري حكما للفيديو.

أما مباريات الغد، الأولى بين الإمارات والكويت سيقودها الحكم السعودي شكري الحنفوش، ويساعده المغربي رضوان جيد في غرفة الفار، بينما اللقاء الثاني بين قطر والبحرين يقوده الأوزبكي الجيز تاتاشيف، ويعاونه الفرنسي جيرمي بينارد حكما للفيديو المساعد.

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