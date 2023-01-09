جريمة بشعة في مصر.. ق-تل زوجته وأرسل سيلفي مع جث-تها لأهلها

هبة بريس - وكالات

أقدم زوج على ذبح زوجته، والتقاط صور “سيلفي” مع جثتها وإرسالها إلى أسرة الضحية، بمحافظة الدقهلية في مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يُفيد بقتل زوج زوجته ذبحًا بقرية في محافظة الدقهلية، والتقاطه مجموعة من الصور “سيلفي” بجوار الجثة وإرسالها لأسرة الضحية، وعندما حاولو الإمساك به، هدد بذبح أبنائه.

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن المتهم والضحية متزوجان منذ 9 سنوات، ولديهما 3 أبناء، ووقعت خلافات بينهما منذ عامين وانفصلا.

ولكن تم الصلح بينهما نهاية الأسبوع الماضي، وعند عودة الزوجة إلى منزل زوجها، فُجع الأهل بذبحها على يد الزوج.

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