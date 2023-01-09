العصبة الاحترافية تقرر إيقاف منافسات البطولة الثانية لأسبوعين

2023-01-09 / 10:51
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هبة بريس ـ رياضة 

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن منافسات البطولة الاحترافية القسم الثاني ستتوقف لمدة أسبوعين.

هذا التوقيف، وفق بلاغ العصبة المنشور بالموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يأتي مباشرة ​بعد متم الدورة الأخيرة من مرحلة الذهاب.

و ستستأنف مرحلة الاياب من هذه المسابقة ابتداء من يوم الجمعة 27 يناير 2023.

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