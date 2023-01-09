حريق يأتي على سوق دالاس بالبيضاء.. والتجار: “الأسباب ديما مجهولة و30 عام وحنا كنتحرقو”

هبة بريس - البيضاء

أتى حريق مهول، في الساعات الأولى من صباح يومه الاثنين، على سوق دالاس بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ما عاينته هبة بريس، فقد أتى الحريق على أزيد من 20 محلا تجاريا بالسوق، متسببا في تسجيل خسائر مادية مهمة، ودون تسجيل أية إصابات بشرية.

وفي هذا الصدد، صرح أحد التجار المتضررين لهبة بريس، أن الحريق المذكور ليس الأول أو الأخير مسترسلا بالقول “راه ماشي أول ولا آخر مرة، راه 30 عام وحنا كنتحرقو”.

وأضاف ذات المتحدث قائلا “الأسباب ديما مجهولة، وحنا كنحملو المسؤولية للسلطات اللي لحد اليوم مبغاتش دير لينا حل لهاد العشوائية”.

هذا وفور علمها بالحريق، انتقلت عناصر الوقاية المدنية والمصالح المعنية الى عين المكان، حيث تم إخماد النيران كما فتح تحقيق للكشف عن تفاصيله.

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