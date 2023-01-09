الرئيس البرازيلي: كل من شاركوا في أعمال العنف ستجري ملاحقتهم

2023-01-09 / 09:40
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هبة بريس - وكالات

صرح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بأن هناك خللا أمنيا، كما توعد كل من شاركوا في أعمال العنف التي شهدتها عاصمة البلاد اليوم بأن تتم ملاحقتهم ومحاسبتهم.

وأضاف “سوف نجد ممولي المشاركين في أعمال الشغب، وإن كان هناك أي تقصير أو تواطؤ من أي مسؤول في الحكومة الفيدرالية فستجري محاسبته أيضا”.

وفي السياق ذاته، أصدر دا سيلفا مرسوما لفرض القانون والنظام يتضمن تولي قوات الأمن الفيدرالية مسؤولية تأمين العاصمة برازيليا حتى 31 يناير الجاري.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الرئيس البرازيلي أصدر مرسوما لفرض القانون والنظام للسيطرة على محتجين موالين لسلفه بولسونارو كانوا قد اقتحموا مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي.

وأفاد الإعلام البرازيلي، بأن “عددا من أنصار الرئيس السابق اقتحموا كل من القصر الرئاسي والكونغرس البرازيلي ومقرات مجلس الشيوخ الاتحادي والمحكمة العليا في برازيليا”.

واندلعت مواجهات بين الشرطة البرازيلية وأنصار بولسونارو بعد اقتحامهم القصر الرئاسي والكونغرس ومؤسات رسمية”، في أثناء تواجد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا موجود في ساو باولو.

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‫7 تعليقات

  2. كل ما فعله ترمب قلده الرىيس السابق بولسونارو .. لهذا يلقبونه بترمب امريكا اللاتينيه

  3. بعد أمريكا والبرازيل نتمنى أن تصل هده الموجة إلى الشعوب العربيةالمقهورة

  5. في وطننا فإن الحكومة تأكل لحوم المواطنين ليل نهار جراء هزالة الاجور والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية

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