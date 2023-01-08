البرازيل.. أنصار بولسونارو يقتحمون مقرات السلطات الثلاث في العاصمة

هبة بريس - و م ع

اقتحمت مجموعات من أنصار الرئيس السابق اليميني جاير بولسونارو، الأحد ، قصر بلانالتو ، مقر السلطة التنفيذية ، وكذلك مقر المحكمة العليا والكونغرس ، احتجاجا على عودة اليسار إلى السلطة.

وبحسب صور بثتها قنوات تلفزيونية محلية، فإن نوافذ مقر القضاء والكونغرس الوطني قد حطمها المتظاهرون ، الذين تمكنوا من احتلال مباني السلطات الثلاث في البلاد. بينما أعلنت، في غضون ذلك، المحكمة العليا أن قوات الأمن “استعادت” السيطرة على المقر.

ويقوم الرئيس لولا دا سيلفا (حزب العمال) ، الذي تم تنصيبه رسميًا يوم الأحد الماضي لولاية ثالثة ، بزيارة لولاية ساو باولو (جنوب شرق البلاد) ولم يتفاعل بعد مع هذه الأحداث.

وتعرضت دوريات الشرطة التشريعية التي تسهر على الأمن في الكونغرس للهجوم ودمر المتظاهرون الحواجز المحيطة بمقار السلطات الثلاث.

من خلال هذه الأفعال، يدعو المتظاهرون بشكل خاص إلى تدخل القوات المسلحة لإسقاط لولا، الذي أعلن فوزه في الجولة الثانية (30 أكتوبر) ، بفضل تقدمه بـ1.8 مليون صوت على الرئيس السابق اليميني جاير بولسونارو (الحزب الليبرالي).

وأطلقت الشرطة التشريعية وقوات الأمن الوطني الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يرفعون الأعلام البرازيلية وكان بعضهم مسلحًا بالعصي.

وبعد إعلان النتائج الرئاسية ، اعتصم أنصار اليمين المتطرف أمام ثكنات الجيش في عدة مدن برازيلية وفي العديد من الأماكن وذلك لمدة شهرين.

وأثارت الأحداث في برازيليا شرارة أحداث أخرى في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك ساو باولو ، حيث تم إغلاق شارع 23 ماي ، أحد الشوارع الرئيسية في المدينة ، من قبل المتظاهرين الذين منعوا حركة مرور السيارات بالقرب من مطار كونغونهاس.

وكان بولسونارو قد غادر البلاد قبل يومين من تنصيب لولا متوجهاً إلى الولايات المتحدة، حيث من المرجح أنيمكث هناك، وفقاً للصحافة المحلية، لمدة ثلاثة أشهر تقريباً.

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