بني ملال ..سيدة تطلب رخصة تسول من رئيس جماعة

هبة بريس - بني ملال

قدمت سيدة خمسينية طلبا لرئيس جماعة بني ملال، للترخيص لها من أجل ممارسة التسول في شوارع بني ملال ، مايعد سابقة على المستوى الوطني .

وقالت المعنية بالأمر في طلبها لرئيس جماعة بني ملال “يؤسفني سيدي الرئيس، أن أتوجه إليكم بهذا الطلب، من أجل الترخيص بمزاولة التسول، بعد انسداد جميع الأبواب في وجهي، من أجل البحث عن العمل”.

وأضافت المعنية بالأمر “القانون يمنع مزاولة التسول، حيث يشترط القيام به أكثر من مرة مما يعرضني للمساءلة القانونية، في حالة تكرار التسول، ولهذا ألتمس منك سيدي الرئيس منحي الترخيص من أجل التسول، حتى لا أكون عرضة للمساءلة”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1