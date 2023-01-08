انتـ..ـحار شاب عشريني في ظروف غامضة بفاس

هبة بريس – فاس

اهتز حي “جاد بمقاطعة المرينيين ” بمدينة فاس اليوم الأحد، على خبر إقدام شاب عشريني المسمى قيد حياته ” ع – ق ” على وضع حد لحياته شنقا داخل أحد المحلات التجارية الفارغة في ظروف غامضة.

مصادر ” هبة بريس ” قالت أن الهالك عثر عليه أحد أفراد أسرته معلقا وملفوف بحبل حول رقبته ثبته في السقف.

وفور توصلها بالخبر حلت على الفور مختلف السلطات المحلية والأمنية بما فيها عناصر من الشرطة العلمية والتقنية للقيام بالمتعين وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

وقد تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بالغساني لعرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة لمعرفة أسباب الوفاة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0