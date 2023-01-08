انتـ..ـحار شاب عشريني في ظروف غامضة بفاس
هبة بريس – فاس
اهتز حي “جاد بمقاطعة المرينيين ” بمدينة فاس اليوم الأحد، على خبر إقدام شاب عشريني المسمى قيد حياته ” ع – ق ” على وضع حد لحياته شنقا داخل أحد المحلات التجارية الفارغة في ظروف غامضة.
مصادر ” هبة بريس ” قالت أن الهالك عثر عليه أحد أفراد أسرته معلقا وملفوف بحبل حول رقبته ثبته في السقف.
وفور توصلها بالخبر حلت على الفور مختلف السلطات المحلية والأمنية بما فيها عناصر من الشرطة العلمية والتقنية للقيام بالمتعين وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث.
وقد تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بالغساني لعرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة لمعرفة أسباب الوفاة
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6 تعليقات
بقا في غير االاب ديالو تلقاه مسكين تعذب معاه وفرح ملي تعالج ولدو ولكن جاتو صدمة تانية الله يصبر الوالدين
في الخلاصة يبقى الفاشل في مشروع الانتحار مصرا على هدفه إلى ان ينجح فما جدوى الحراسة
المشكل الأصل هو معرفة سبب إقبال شباب في زهرة العمر على الانتحار وبهذا الشكل التصاعدي !!!
الله يصبر والديه وهو نسال له الرحمة والمغفرة .المنتحر حسب علم اانفس اﻻجتماعي ينتقم من افراد عاءلته و المجتمع .ورغم ان هذه الفكرة خاطئة فانها تسيطر عليه .فبعد موته يعم بعد اﻻلم لكن سرعان ما يتﻻشى الحزن .كما انه من الناحية الشرعية ﻻ يجوز ﻻي شخص مؤمن ان يفكر في اﻻنتحار ﻻنه حرام
قال رَسول اللَّهِ ﷺ:💛
الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا في النَّارِ، والذي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا في النَّارِ. صحيح البخاري
اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والاخره