الجيش الصيني ينفذ مناورات عسكرية في المجال الجوي والبحري لتايوان

هبة بريس - وكالات

أعلن شي يي، المتحدث باسم منطقة القيادة العسكرية الشرقية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، أن القوات المسلحة الصينية أجرت اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في المياه والمجال الجوي بالقرب من تايوان (الصين) لاختبار القدرة القتالية للقوات لمواجهة استفزازات “القوات الانفصالية” في الجزيرة.

وقال شي يي، في بيان على الحساب الرسمي لمنطقة قيادة القتال الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني عبر تطبيق “ويتشات”: “قيادة القتال الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني نظمت دوريات قتالية مشتركة من مختلف فروع ومحاور القوات المسلحة وتدريبات عسكرية عملية في البحر والمجال حول جزيرة تايوان يوم 8 يناير/ كانون الثاني”.

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