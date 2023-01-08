الجيش الصيني ينفذ مناورات عسكرية في المجال الجوي والبحري لتايوان

2023-01-08 / 21:17
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هبة بريس - وكالات

أعلن شي يي، المتحدث باسم منطقة القيادة العسكرية الشرقية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، أن القوات المسلحة الصينية أجرت اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في المياه والمجال الجوي بالقرب من تايوان (الصين) لاختبار القدرة القتالية للقوات لمواجهة استفزازات “القوات الانفصالية” في الجزيرة.

وقال شي يي، في بيان على الحساب الرسمي لمنطقة قيادة القتال الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني عبر تطبيق “ويتشات”: “قيادة القتال الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني نظمت دوريات قتالية مشتركة من مختلف فروع ومحاور القوات المسلحة وتدريبات عسكرية عملية في البحر والمجال حول جزيرة تايوان يوم 8 يناير/ كانون الثاني”.

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‫6 تعليقات

  1. من أجل توازن الرعب في المنطقة وحماية السيادة الوطنية للمملكة المغربية على أراضيها يجب على المغرب أن يمتلك أقوى الأسلحة والعتاد الحربي المتطور ويمكن للجيش المغربي أن ينتج صواريخ محلية الصنع متوسطة و بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب وأفضل وأقوى وأحدث من صواريخ سكود يمكنه أن يحمل رأس حربي تقيل إنشطاري شديد الإنفجار يمكنه تدمير قاعدة عسكرية بالكامل

  2. عاشت القوات المسلحة الملكية المغربية الصخرة التي تحطمت عليها اطماع الشرذمة العسكرية الحاقدة الدموية منذ المقبور بوخروبة الى شر قريحة

  3. وسط السماء ترتقي سبحات درر كانها الالماس و الياقوت و المرجان فاحتارت النفوس و تشوشت العقول من فرط الانعتاق و الحرية مع التدفق الا محدود حتى انفرجت رياح العيد في صورة ماسحة لتجاعيد الوجود

  4. نتمنى من الجيش المغربي كاهر الاعداء ان يتفاوض مع الامريكيين من اجل الطائرة f35.

  5. الفلوس كتمشي فالسلاح لقصاير لحفلات لمهرجانات الشعب كيعاني من البطالة و ارتفاع الاسعار فهم تسطى

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