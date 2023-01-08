عبد اللطيف وهبي

وهبي : ” لامحاباة في مباراة المحاماة والوزارة عالجت 103 تظلم لم تخلص الى شبهة “

2023-01-08 / 20:21
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هبة بريس - الرباط

نفى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ان تكون هناك اية محاباة في مباراة المحاماة التي خلق الاعلان عن نتائجها جدلا كبيرا في المغرب ، وصل الى حد التشكيك في مصداقية ونزاهة المباراة .

وقال وهبي الذي حل ضيفا على برنامج “ضيف الرمضاني ” بالقناة الثانية، ان الوزارة استقبلت 103 مرشحين تظلموا بصفة رسمية، من النتائج المعلن عنها لامتحان ولوج المحاماة، حيث جرى استخراج أوراق امتحاناتهم بمقر الوزارة، وخلصت العملية إلى عدم وجود أي تغيير في النقاط التي حصلوا عليها.

وأضاف وهبي انه لم تكن هناك اية محاباة تتعلق بقائمة الناجحين في هذا الامتحان، معتبرا تشابه الأسماء العائلية طبيعي في البلاد، بسبب وجود أصول قبلية واحدة.

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‫27 تعليقات

  1. العدالة لا وجود لها في المغرب وبلاد الحق و القانون كذبة عشنا معاها منذ الطفولة ..

  2. ما حدث في الإمتحان ما هو إلى جزء صغير من الواقع الحقيقي المخفي في جميع القطاعات الخاصة و العامة في بلادنا..

  4. التحقيق يكون أمام القضاء وليس امام وزير العدل و المشتبه فيه عادة لايقر إلا بعد مواجهته بالأدلة أمام القضاء..

  7. كيف يستطيع المسؤول تمرير قرارات لا تخدم الا العشيرة و المحظوظين و بدون محاسبة او مراقبة…..الامتحانات نموذجا

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