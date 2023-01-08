وهبي : ” لامحاباة في مباراة المحاماة والوزارة عالجت 103 تظلم لم تخلص الى شبهة “

هبة بريس - الرباط

نفى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ان تكون هناك اية محاباة في مباراة المحاماة التي خلق الاعلان عن نتائجها جدلا كبيرا في المغرب ، وصل الى حد التشكيك في مصداقية ونزاهة المباراة .

وقال وهبي الذي حل ضيفا على برنامج “ضيف الرمضاني ” بالقناة الثانية، ان الوزارة استقبلت 103 مرشحين تظلموا بصفة رسمية، من النتائج المعلن عنها لامتحان ولوج المحاماة، حيث جرى استخراج أوراق امتحاناتهم بمقر الوزارة، وخلصت العملية إلى عدم وجود أي تغيير في النقاط التي حصلوا عليها.

وأضاف وهبي انه لم تكن هناك اية محاباة تتعلق بقائمة الناجحين في هذا الامتحان، معتبرا تشابه الأسماء العائلية طبيعي في البلاد، بسبب وجود أصول قبلية واحدة.

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