عبد اللطيف وهبي

وهبي : ” لامحاباة في مباراة المحاماة والوزارة عالجت 103 تظلم لم تخلص الى شبهة “

2023-01-08 / 20:21
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هبة بريس - الرباط

نفى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ان تكون هناك اية محاباة في مباراة المحاماة التي خلق الاعلان عن نتائجها جدلا كبيرا في المغرب ، وصل الى حد التشكيك في مصداقية ونزاهة المباراة .

وقال وهبي الذي حل ضيفا على برنامج “ضيف الرمضاني ” بالقناة الثانية، ان الوزارة استقبلت 103 مرشحين تظلموا بصفة رسمية، من النتائج المعلن عنها لامتحان ولوج المحاماة، حيث جرى استخراج أوراق امتحاناتهم بمقر الوزارة، وخلصت العملية إلى عدم وجود أي تغيير في النقاط التي حصلوا عليها.

وأضاف وهبي انه لم تكن هناك اية محاباة تتعلق بقائمة الناجحين في هذا الامتحان، معتبرا تشابه الأسماء العائلية طبيعي في البلاد، بسبب وجود أصول قبلية واحدة.

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‫9 تعليقات

  1. المحامات تحتاج الصدق والمعقول وانصراف المتقاضين وتحتاج إلى فاعل في الميدان لتسيير المحاكم

  3. رغم عدم نجاحنا في الامتحان وما قيل عنه
    أوافق السيد الوزير الرأي هنا يبدو قول سيد الوزير مقبولا وهذا يتطلب منه فتح باقي المهن الحرة في وجه خرجي كليات الحقوق وعندما أقول المهن الحرة فالمقصود واضح، خصوصا التي في سبات

  5. هذا الوزيرات حقا بصورة المغرب داخليا و خارجيا . انا لا اهتم بالسياسيين و لكن كلامه كان موجه للمغاربة قاطبة و اضر بسمعة المغرب بل قد اكد لهم من هو المغرب . عليه بالاستقالة او الاقالة . كمواطن مغربي مهاجر بالديار الكندية لا اتمنى مثل هذا الوزير ان يكون يمثل المغاربة و هو فاسد على الاقل تجاه المغاربة

  6. المحاماة صنعت شخصيات كبرى منها رؤساء دول في العديد من الدول وفي بلادنا أصبحت موضوع للسخرية في القنوات العالمية.

  8. وزارة العدل هي محور اسس الدولة .السيد وهبي لم يحترم المواطنين والجامعة المغربية والطلبة وحتى الوزارة نفسها .عليه ان يستقيل دون تردد لحفظ ماء وجه الحكومة

  9. من المشكل الاساسي في عجرفة و تكبر الوزير لغته تفضح و توضح مدى تعلقه بالمناصب و حبه لها فتجده يقول لمن هو اقل منه حنا عارفين تقاشرك اش فيهمة و يقول يدوزو امتحان عندي و كان تامناصب خلقت من اجله يجب اقالته لبكون عبرة لباقي المسؤلين و يتجنبو الغطرسة عللى المواطن

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