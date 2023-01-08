وهبي : “مستعد للقيام ببحث بخصوص جدل نتائج مباراة المحاماة “

هبة بريس - الرباط

قال عبد اللطيف وهبي،وزير العدل، ان تلقائيته وعفويته تجذب له عدد من المشاكل بحسب تعبيره .

وأضاف وهبي خلال مروره ببرنامج مع الرمضاني ،الذي تبثه قناة دوزيم ، أنه بصفته وزيرا للعدل مستعد للقيام ببحث بخصوص الجدل الذي رافق نتائج مباراة المحاماة بناء على الطلبات التي توصل بها .

وأردف وهبي أنه مستعد لنشر النقط كاملة بما يسمح به القانون .

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