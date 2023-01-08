وهبي : “مستعد للقيام ببحث بخصوص جدل نتائج مباراة المحاماة “

2023-01-08 / 19:35
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هبة بريس - الرباط

قال عبد اللطيف وهبي،وزير العدل، ان تلقائيته وعفويته تجذب له عدد من المشاكل بحسب تعبيره .

وأضاف وهبي خلال مروره ببرنامج مع الرمضاني ،الذي تبثه قناة دوزيم ، أنه بصفته وزيرا للعدل مستعد للقيام ببحث بخصوص الجدل الذي رافق نتائج مباراة المحاماة بناء على الطلبات التي توصل بها .

وأردف وهبي أنه مستعد لنشر النقط كاملة بما يسمح به القانون .

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‫5 تعليقات

  2. لا نريد تحقيقك لا نثق فيك نريد استقالتك، اقد أسأت إلى البلد وإلى المؤسسة الملكية التي تصدر باسمها الأحكام نصر على استقالتك.

  3. هذا السيد صراحة منصب وزير العدل بزاف عليه وليس مصدر ثقة حتى يقوم بالتحقيق والتحري في الخروقات التي شابت امتحان المحاماة هؤولاء هم من قبل في حقهم اذا أوكلت الامور الى غير أهلها فانتظروا قيام الساعة

  4. حاميها حراميها،،، عجيب امر هذا الرجل النزيه الوطني الغيور الذي بعث ابنه من ماله الي كندا ولان الاب غني وله ثروات لا يمتلكها عامة الناس…

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