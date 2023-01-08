وهبي : “مستعد للقيام ببحث بخصوص جدل نتائج مباراة المحاماة “
هبة بريس - الرباط
قال عبد اللطيف وهبي،وزير العدل، ان تلقائيته وعفويته تجذب له عدد من المشاكل بحسب تعبيره .
وأضاف وهبي خلال مروره ببرنامج مع الرمضاني ،الذي تبثه قناة دوزيم ، أنه بصفته وزيرا للعدل مستعد للقيام ببحث بخصوص الجدل الذي رافق نتائج مباراة المحاماة بناء على الطلبات التي توصل بها .
وأردف وهبي أنه مستعد لنشر النقط كاملة بما يسمح به القانون .
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
2 تعليقات
فيك الخصم وانت الخصم والحكم
لا نريد تحقيقك لا نثق فيك نريد استقالتك، اقد أسأت إلى البلد وإلى المؤسسة الملكية التي تصدر باسمها الأحكام نصر على استقالتك.