وهبي : “مستعد للقيام ببحث بخصوص جدل نتائج مباراة المحاماة “

2023-01-08 / 19:35
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هبة بريس - الرباط

قال عبد اللطيف وهبي،وزير العدل، ان تلقائيته وعفويته تجذب له عدد من المشاكل بحسب تعبيره .

وأضاف وهبي خلال مروره ببرنامج مع الرمضاني ،الذي تبثه قناة دوزيم ، أنه بصفته وزيرا للعدل مستعد للقيام ببحث بخصوص الجدل الذي رافق نتائج مباراة المحاماة بناء على الطلبات التي توصل بها .

وأردف وهبي أنه مستعد لنشر النقط كاملة بما يسمح به القانون .

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‫2 تعليقات

  2. لا نريد تحقيقك لا نثق فيك نريد استقالتك، اقد أسأت إلى البلد وإلى المؤسسة الملكية التي تصدر باسمها الأحكام نصر على استقالتك.

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