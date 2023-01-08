الوداد يفوز بحصة عريضة على تطوان

هبة بريس - و م ع

انهزم المغرب التطواني أمام الوداد الرياضي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ، مساء الأحد، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برسم الدورة الـ 11 من البطولة الوطنية الإحترافية.

وسجل أهدف الوداد الرياضي كل من رشدي أولاد عبد الوهاب ضد مرماه (د 47) وزهير المترجي (د 74) وكياكو زولا (د 85).

واحتل الوداد الرياضي ،عقب هذا الفوز، المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بينما ظل المغرب التطواني في المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط.

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