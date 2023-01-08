“استدرجها المخــ..ـتطف عبر مواقع التواصل ” ..مقــ..ـتل مراهقة مغربية بغابة ببلجيكا
هبة بريس - متابعة
عثر يوم الجمعة 6 يناير، على جثة شابة مغربية بغابة نواحي منطقة لييج ببلجيكا .
وقالت مصادر بلجيكية، أن الفتاة كانت قد تعرضت للاختطاف يوم الخميس رفقة شقيقتها البالغة من العمر ثلاث سنوات ، قبل ان يتم العثور عليها جثة هامدة فيما عثر على شقيقتها داخل سيارة المختطف البالغ من العمر 35 سنة .
كما عثر على شقيق الضحية في حالة نفسية صعبة ، فيما عثرت الشرطة على المشتبه في اقترافه لهذه الجريمة، مشنوقا غير بعيد عن المكان الذي عثر فيه على جثة الضحية، حيث كان قد استدرجها للقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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6 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
جريمة بشعة لا حول ولا قوة الا بالله
هذا باش يدخوا للسجن غادي يعطيوه جائزة
لا إله إلا الله
اللهم ارحم موتى المسلمين والمسلمات
هذا عواقب الابتعاد عن دين الله
على كل اللهم ان كانت محسنة فزد في إحسانها وان كانت مسيئة فتجاوز عنها