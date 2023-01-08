“استدرجها المخــ..ـتطف عبر مواقع التواصل ” ..مقــ..ـتل مراهقة مغربية بغابة ببلجيكا

هبة بريس - متابعة

عثر يوم الجمعة 6 يناير، على جثة شابة مغربية بغابة نواحي منطقة لييج ببلجيكا .

وقالت مصادر بلجيكية، أن الفتاة كانت قد تعرضت للاختطاف يوم الخميس رفقة شقيقتها البالغة من العمر ثلاث سنوات ، قبل ان يتم العثور عليها جثة هامدة فيما عثر على شقيقتها داخل سيارة المختطف البالغ من العمر 35 سنة .

كما عثر على شقيق الضحية في حالة نفسية صعبة ، فيما عثرت الشرطة على المشتبه في اقترافه لهذه الجريمة، مشنوقا غير بعيد عن المكان الذي عثر فيه على جثة الضحية، حيث كان قد استدرجها للقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

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