إسرائيل تسحب بطاقة “VIP” من وزير فلسطيني
هبة بريس - وكالات
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل سحبت بطاقة الشخصيات المهمة المعروفة بتسمية “في آي بي” (VIP) من وزير الخارجية رياض المالكي، تنفيذا لقرارها فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.
وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن “سلطات الاحتلال نفذت قرارها سحب بطاقة “في آي بي” من الوزير المالكي أثناء عودته للوطن (قادما من الأردن) دون إعطاء أي اعتبار لموقعه وصفته الاعتبارية”.
وقال مكتب المالكي إن الجيش الإسرائيلي احتجز الوزير الفلسطيني لمدة 30 دقيقة لدى دخوله الضفة الغربية قادما من الأردن وصادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة
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5 تعليقات
لا مرحبا بالعلاقات مع القتلة و الاحتلال. شعارنا سيبقى المقاطعة و احياء الوعي المغيب و نصرة المقاومة.
التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية
ولا عزاء للمطبعين
كمغربي لا زلت لم افهم : ماذا يفعل اليهود المغاربة في اسرائيل؟ اسرئيل ليست بلد اليهود المغاربة بل ان بلدهم الاصلي هو المغرب حيث عاش اجدادهم منذ ملايين السنين و عاشوا الى جانب اخوانهم المغاربة من المسلمين و كونوا حضارة و ثقافة و انصهروف فيها
ستكون فضيحة وكارثة بكل المقاييس لو اعطيت اسرائيل الاولوية على الجالية لدخول المغرب
اتغلق الحدود على الجالية وتفتح
الجيش الإسرائيلي احتجز الوزير الفلسطيني لمدة 30 دقيقة لدى دخوله الضفة الغربية