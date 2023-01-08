وزير خارجية فلسطين

إسرائيل تسحب بطاقة “VIP” من وزير فلسطيني

2023-01-08 / 18:51
5
هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل سحبت بطاقة الشخصيات المهمة المعروفة بتسمية “في آي بي” (VIP) من وزير الخارجية رياض المالكي، تنفيذا لقرارها فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن “سلطات الاحتلال نفذت قرارها سحب بطاقة “في آي بي” من الوزير المالكي أثناء عودته للوطن (قادما من الأردن) دون إعطاء أي اعتبار لموقعه وصفته الاعتبارية”.

وقال مكتب المالكي إن الجيش الإسرائيلي احتجز الوزير الفلسطيني لمدة 30 دقيقة لدى دخوله الضفة الغربية قادما من الأردن وصادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “استدرجها المخــ..ـتطف عبر مواقع التواصل ” ..مقــ..ـتل مراهقة مغربية بغابة ببلجيكا

“استدرجها المخــ..ـتطف عبر مواقع التواصل ” ..مقــ..ـتل مراهقة مغربية…

2023-01-08 / 19:18
Photo of جزر القمر يمكن أن تستلهم التجربة المغربية في مجال مقاولات الشباب

جزر القمر يمكن أن تستلهم التجربة المغربية في مجال…

2023-01-08 / 15:46
Photo of “خامنئي “في مجلة “تشارلي إبدو” الفرنسية ..غضب بايران

“خامنئي “في مجلة “تشارلي إبدو” الفرنسية ..غضب بايران

2023-01-08 / 15:20
Photo of تقرير ..الدول التي يعيش فيها الناس ” بسلام”

تقرير ..الدول التي يعيش فيها الناس ” بسلام”

2023-01-08 / 14:51
Photo of 54 قت__يلا وأزيد من 87 جريحا في تصادم حافلتين بالسنغال

54 قت__يلا وأزيد من 87 جريحا في تصادم حافلتين…

2023-01-08 / 13:53
Photo of الأمطار تتسبب في فيضانات بالبرتغال

الأمطار تتسبب في فيضانات بالبرتغال

2023-01-08 / 12:40
Photo of الشرطة التونسية تمنع المعارضة من التظاهر

الشرطة التونسية تمنع المعارضة من التظاهر

2023-01-08 / 12:29
Photo of العثور على جثــ..ـتي شابين بين عجلات طائرة في العاصمة الكولومبية

العثور على جثــ..ـتي شابين بين عجلات طائرة في العاصمة…

2023-01-07 / 23:04
Photo of الجزائر..مصــ..ـرع ثمانية أفراد من عائلة واحدة في حادث مرور مروع

الجزائر..مصــ..ـرع ثمانية أفراد من عائلة واحدة في حادث مرور…

2023-01-07 / 21:40
Photo of مقـ..ـتل شخص وإصابة اثنين جراء إطلاق نار في هوليوود

مقـ..ـتل شخص وإصابة اثنين جراء إطلاق نار في هوليوود

2023-01-07 / 21:11

‫5 تعليقات

  1. لا مرحبا بالعلاقات مع القتلة و الاحتلال. شعارنا سيبقى المقاطعة و احياء الوعي المغيب و نصرة المقاومة.

  3. كمغربي لا زلت لم افهم : ماذا يفعل اليهود المغاربة في اسرائيل؟ اسرئيل ليست بلد اليهود المغاربة بل ان بلدهم الاصلي هو المغرب حيث عاش اجدادهم منذ ملايين السنين و عاشوا الى جانب اخوانهم المغاربة من المسلمين و كونوا حضارة و ثقافة و انصهروف فيها

  4. ستكون فضيحة وكارثة بكل المقاييس لو اعطيت اسرائيل الاولوية على الجالية لدخول المغرب
    اتغلق الحدود على الجالية وتفتح

  5. الجيش الإسرائيلي احتجز الوزير الفلسطيني لمدة 30 دقيقة لدى دخوله الضفة الغربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق