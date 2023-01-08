إسرائيل تسحب بطاقة “VIP” من وزير فلسطيني

هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل سحبت بطاقة الشخصيات المهمة المعروفة بتسمية “في آي بي” (VIP) من وزير الخارجية رياض المالكي، تنفيذا لقرارها فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن “سلطات الاحتلال نفذت قرارها سحب بطاقة “في آي بي” من الوزير المالكي أثناء عودته للوطن (قادما من الأردن) دون إعطاء أي اعتبار لموقعه وصفته الاعتبارية”.

وقال مكتب المالكي إن الجيش الإسرائيلي احتجز الوزير الفلسطيني لمدة 30 دقيقة لدى دخوله الضفة الغربية قادما من الأردن وصادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة

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