الصحراء المغربية - صورة من الارشيف

رئيس مجلس النواب البحريني يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على صحرائه

2023-01-08 / 18:30
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هبة بريس - و م ع

جدد رئيس مجلس النواب البحريني ، أحمد بن سلمان المسلم موقف بلاده الداعم والمساند لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية وضمان أمنها واستقرارها.

وأعرب أحمد بن سلمان المسلم خلال استقباله اليوم الاحد ، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية خالد بن سلمان المسلم ، عن حرص البحرين على فتح قنصلية لها في مدينة العيون المغربية ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وأكد رئيس مجلس النواب البحريني على عمق ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة ، التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، في ظل الرغبة المشتركة لتوطيد كافة مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة في المجالين البرلماني والاقتصادي، وفتح آفاق أرحب “بما يخدم المصلحة المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين”.

وأبرز أحمد بن سلمان المسلم أن العلاقات المتميزة والشراكات المتعددة بين البلدين الشقيقين قد زادت رسوخا ونموا بفضل حكمة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وما يجمع بينهما من وشائج وروابط وثيقة.

كما أشاد بجهود الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني ، في تعزيز مسارات التعاون في جميع المجالات والقطاعات التنموية، ومواصلة تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، لما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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‫5 تعليقات

  3. واش كل عام خاصنا تجديد هاد الإعتراف يجب أن يكون الإعتراف مرة واحدة لا جعة فيه مكتوب و مصادق عليه من الأمم المتحدة حتى لا نكون ضحية إبتزازات كل من هب ودب

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