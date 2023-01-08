تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.. وليد الركراكي ثالث أفضل مدرب في العالم

2023-01-08 / 18:25
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هبة بريس -

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم ،اليوم الأحد، عن تصنيف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، كثالث أفضل مدرب في العالم بعد بلوغ نصف نهائي مونديال قطر.

و اختير مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الفائز بكأس العالم، كأفضل مدرب في سنة 2022 وفق التصنيف المعلن على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

ونجح الركراكي الذي تولى تدريب المنتخب المغربي خلفا لوحيد حاليلوزيتش، في بناء فريق تنافسي قاده إلى الدور الثاني من مونديال قطر بعد صدارة المجموعة السادسة، أمام منتخبات قوية مثل كرواتيا وبلجيكا، قبل أن يتفوق على إسبانيا، والبرتغال ويبلغ المربع الذهبي.

وتميز اللاعب الدولي المغربي السابق البالغ من العمر 47 عاما، والذي تم تعيينه مدربا لأسود الأطلس قبل بضعة أشهر من انطلاق كأس العالم، بفوزه مع الوداد البيضاوي بدوري أبطال إفريقيا والبطولة الوطنية. كما درب الركراكي الفتح الرياضي والدحيل القطري.

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