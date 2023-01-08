طنجة..إيقاف مروج “القرقوبي” وبحوزته 1800 قرص مخدر

هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت، شخص يبلغ من العمر 37 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج شحنة من الأقراص المخدرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة مكتراة بمنطقة بني مكادة بطنجة، بناء على مذكرات بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في عدة قضايا جنائية، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أخضع لها عن حجز 1800 قرص طبي مخدر من نوع «Rivotril»، علاوة على مبلغ مالي من عائدات ترويج المؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في حيازة وترويج هذه المؤثرات العقلية.

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