طنجة..إيقاف مروج “القرقوبي” وبحوزته 1800 قرص مخدر

2023-01-08 / 18:16
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هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت، شخص يبلغ من العمر 37 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج شحنة من الأقراص المخدرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة مكتراة بمنطقة بني مكادة بطنجة، بناء على مذكرات بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في عدة قضايا جنائية، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أخضع لها عن حجز 1800 قرص طبي مخدر من نوع «Rivotril»، علاوة على مبلغ مالي من عائدات ترويج المؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في حيازة وترويج هذه المؤثرات العقلية.

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‫14 تعليقات

  3. يجب ان بعاقب كل من تم توقيفه بالقرقوبي والمخدرات وتطبيق القانون عليه لانها خيانة العظمى وتهديد لامن الدولة..

  4. القرقوبي هو سبب الجرائم البشعة الاجرام التقتيل الضرب بالسلاح الابيض ..

  6. يقال بان التجارة الحرة قديما كانت عبارة عن المقايضة يعني التبادل بالسلع ا عطيك القمح فتعطيني الشعير وهكذا اما الان اعطيك حشيشا فناولني الريفوتريل

  7. خاص تعرفو منين جاب هاد 1800 قرص مهلوس. هدا هو المهم. الا لقيتو منين جابهم غادي تقطعو راس اللفعة و سالينا

  8. مثل هؤلاء المجرمين المخربين لعقول الشباب يجب إعدامهم في الساحات العامة ليكونوا عبرة لغيرهم. لماذا لا تتحدث جمعيات عقوق الانسان عن الدمار الذي تحدثه هذه السموم على مستوى الفرد والمجتمع على حد سواء

  9. المسؤول الاول هي الاسرة التي يجب ان تراقب ابناءها وتطلب الله من يبعد عن ابناءها رفقة السوء وان تنفق من المال الحلال عليها..

  10. تحية شكر وتقدير لآجهزتنا الأمنية على بقضتها وسهرها لحماية المواطنين ، لكن الخلل في الأحكام التي تتساهل مع أعداء الوطن من هؤلاء الخونة الخيانة العظمى الذين يجب أنزال أقسى العقوبات في حقهم حتى لا تذهب مجهودات الأمن سدى

  11. التربية والتوعية والامكانيات لخلق فضائات ومراكز للرياضة و الابداع للشباب، المخدرات تحوم على الشاب الطائش الذي لا يعرف ما يفعل بوقته

  12. يجب تمسؤليته ووقايته بتوعيته لانه الزبون الرئيسي لبائع القرقوبي ومخدرات اخرى، وان نقص الزابون انقطع القرقوبي ثاني مدخول الجزائر بعد مدخول المحروقات.

  13. الانفلات الأمني احيانا عند عدم تدخله في الوقت المناسب يسبب ازهاق ارواح ..

  14. موقف أولئك المرتزقة الذين ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام؟ ألا يعتبر ترويج هذه السموم إعداما بالتدريج للضحايا من المدمنين؟ لهؤلاء الببغاوات من جمعيات الارتزاق نقول : كفاكم متاجرة في حياة الناس وفي أخلاقهم ودينهم

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