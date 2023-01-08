البيضاء : مداهمة وكر دعارة تحت غطاء مركز علاج طبيعي وتدليك وسط المدينة

2023-01-08 / 19:38
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مصطفى ابو العلاء : هبة بريس

أسفرت عملية مداهمة شقة مفروشة بالطابق الرابع وسط مدينة الدارالبيضاء بزنقة الصنوبر ذاع صيتها في تنظيم جلسات جنسية تحت غطاء حصص التدليك، مساء يوم أمس السبت، بالدرالبيضاء عن فضائح بالجملة أبطالها شبان و فتيات.

وذكرن مصادر مطلعة، بان عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية الخامسة بنجدية، قامت بمداهمة الشقة المذكورة بأوامر من النيابة العامة المختصة، ما أسفر عن توقيف ثلاث شبان كانوا بمعية أربع فتيات ومسيرة المحل ، و أوضحت ذات المصادر، بأن عملية التحقيق في النازلة، كشف عن حجز عوازل طبية وبعض الأدوات التي تستخدم في الدعارة .

هذا، ومباشرة بعد توقيف الموقوفين، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، و أحيلوا بعدها على أنظار النيابة العامة لاستمكال مجريات التحقيق التفصيلي في النازلة

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