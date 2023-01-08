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كوفيد-19 .. 13 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

2023-01-08 / 17:23
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد 8 يناير، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 56 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و869 ألف و743 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و419 ألف و239 شخصا، مقابل 24 مليون و918 ألف و407 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 58 ألف و793 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و881 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و275 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط -سلا -القنيطرة (5) والدار البيضاء- سطات (1) ومراكش آسفي (2) وطنجة تطوان حسيمة (1) وفاس مكناس (3) والشرق (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 311 حالة، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 13 حالة.

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‫7 تعليقات

  1. الصين بعد ثلاث سنوات من تبنيها إستراتيجية صفر كوفيد التي كلفتها ثمنا باهضا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية هاهي اليوم ترفع قيد الحجر الصحي على الوافدين رغم ارتفاع عدد الإصابات وتفشي الوباء بسرعة كبيرة بين الأفراد. اليوم الصين ادركت أن كل تلك القيود التي فرضتها من قبل لم تنفعها إلا مؤقتا، لذلك هي اليوم غيرت سياستها وتركت الوباء ينتشر بين الناس حتى يكتسبوا ما يعرف بمناعة القطيع.

  2. ولو كان الأمر بالآف فوالله لا يهمنا ذلك وتفكيرنا اليوم هو في الأسعار المرتفعة بشكل خيالي وغير مسبوق

  3. لا داعي لذكر هذه الأخبار فقد لا تعني أي شيء بالنسبة لنا لكوننا تعايشنا مع الفيروس و أصبحت الأحتفالات و الإكتظاظات حاضرة في كل مكان بالعالم و ليس المغرب لوحده ..

  4. دعونا نأخذ حريتنا الكاملة بالتنقل أينما شئنا و متى ما شئنا و ننسى أيام الخوف و الحجر الصحي الإجباري و المكوث بالمنازل لساعات طويلة.

  5. الصين ترفع الحجر الصحي عن المسافرين. الجزائر هو البلد الوحيد في العالم العربي وإفريقيا الذي قضى بشكل نهائي عن الفيروس المسبب لمرض “كوفيد-19”.

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