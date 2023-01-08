عبد اللطيف وهبي: قَدْ وَلَّى زَمَنُ العَبِيدِ و إنْقَضَى!

عبد اللطيف وهبي: قَدْ وَلَّى زَمَنُ العَبِيدِ و إنْقَضَى!
“كانَ هيغَل عَلى حقٍّ؛ لَمّا قالَ: يُعَلِّمُنا التّاريخُ، أنَّهُ يسْتَحيلُ علَى البَشَر التَّعَلُّم منَ التّاريخِ “.
جورج برنارد شو.
لقد وطّدَ خطاب 9 مارس 2011 لدستور التحول الديمقراطي الكبير، حين إنتصر لمكارم العدالة الإنسانية. فقد جَزَم بِالقطعِ، على احترام حقوق و واجبات المواطنة الدستورية. ذلك؛ لَمَّا رسَّخ مبدأ المساواة بين المواطنين و المواطنات. عندما نص في تصديره، عن تأكيد الدولة المغربية على حظر و مكافحة كل أشكال التمييز، و منها التمييز بسبب الانتماء الاجتماعي.
غير أن النوازل النكراء، لسَخَّارِ الحكومة “الزَّرْقَاء”. لَتكشف عن تفشي جائحة العَائِلُوقْرَاطِيَّة، داخل هياكل الدولة المغربية. بما يهدد نَسقَها الدستوري القائم، من خلال تمظهرات جُرم التطبيع مع التوريث الجَبْري اللادستوري. ذلك؛ لِمَا يجسده من إنقلاب مكروه، على كُنْهِ الإختيار الديمقراطي. حيث؛ أن أُولِيغَارْشْيَا العَائِلُوقْرَاطِيَّة، قد عمدت إلى خَنق روح المساواة، و رَدْمَ عماد العدالة، عبر إفراغها من كل تنافس حقيقي شريف. مع تحريف رسالة الوثيقة الدستورية، و جعلها مجرد نسخة شمسية لوثيقة أُسْطُورِيَّة، قد توضع ديكورا للزينة الخدّاعة. أَوْ؛ لَكَأنها قد خُصِّصَت – فقط- لِتَوْريَة إنْهمارِ الريع و الامتيازات، على وِلْدانِ أُولِيغَارْشْيَا عَائِلُوقْرَاطِيَّة جائرة. أُولِيغَارْشْيَا تمارس الغبن قصد إضفاء الشرعية عليها، بما يؤدي إلى ميز عنصري ظليم ضد “ولاد الشعب”. و كذا بما سيفضي إلى تعميق أخاديد الهوة السحيقة، بين الأجيال الصاعدة و بين العديد من المؤسسات الدستورية.
فهكذا معشر الرفيقات و الرفاق؛ إن اللوبي العائلوقراطي الهَاتِر، لَيَسْعى بالالتفاف على جوهر الأحكام الدستورية، من خلال بدعة التوريث الجبري اللادستوري. و هكذا؛ قد تبيَّن أن مشروع الأصالة و المعاصرة، تَخَلَّفَ نَحوَ احتضان عقيدة الأبَّارْتايِد ضد “ولاد الشعب”. مما يؤشر على إنبثاق حراك مُتَوسع، في ظل استمرار جرائم العبث بأحكام الميثاق الأسمى للأمة المغربية. تلكم؛ التي تحض على نهج المواطنة الدستورية و منهاج الحكامة الراشدة.
و لعلها مقالتي مُنْذِرَة أيضا باستفحال ظاهرة القنوط السياسي عند أغلبية الشباب المغربي. و الذي يمقت جميع مظاهر الإخلال بالمبدأ الدستوري القاضي بتكافؤ الفرص. كما يرفض تمييع صورة الدولة المغربية، كما حدث حين امتحان الأهلية الخاص بمهنة المحاماة. بعد أن مَسَخَتْه الوَهَابية الحداثوية إلى مجرد كَوْلَسَةٍ لا ديمقراطية، حتى أفرَغَتْهُ من كل حمولة تنافسية قانونية عادلة.
و أنها وَهابيةُ الوزير المغرور، عند متاع الغَرور. تماما .. تجتر عُقد النرجسية الفارغة و الأنا الجاهلة. تلكم؛ التي قد مارستها عائلات بعينها، تحت يافطة التوريث الجبري الكريه. و الذي لن يشكل إلا مَشتلا، لاستنبات كل أشكال التطرف، الاستبداد، الإرهاب و الفساد.
فإشْتدي أَيَا عُنْصُرِيَّة .. تنْفرجي!. أي: مهما طالت شِدَّتهّا، سينقضي أجل جائحة العَائِلُوقْرَاطِيَّةالمُعدية. لَسَتَنْجَلي ظُلْلمتُها اللادستورية، و سنشرع جميعنا في تقييم أرقام خسائرنا القِيَمِية و البشرية و الإقتصادية و الإجتماعية ..الخ. نعم ، ستعود باقي المؤسسات الدستورية إلى تصريف أمورها الطبيعية ضمن مزاج شعبي جديد، لكي نكتشف أن الأجيال الصاعدة من رحم الأمة المغربية، قد باتت لها مطالب كرامة مُسْتجَدة.
فهل سنجد سيرة حزب الأصالة و المعاصرة، يَبابًا؟!. أم أنها ستتأَقْلم إيجابا بإعتماد الاستعاضة الثقافية الكفيلة بتجاوز مرحلة الصدمة و الرعب. ذلك؛ عبر إعادة تدوير مخلفات “نَعْرَة” العَائِلُوقْراطِيَّة الرَّاسِبَة، و الإستفادة من دروسها و عبرها الحاصلة؟!.
و لأن العقل السياسي البامي، قد عَرَّى عَنْ خَرفِهِ. وَ قطع الشك باليقين، إبَّان مِحنَة الجائحة هاته. فقد يمضي بنا سياق الحديث، إلى نقدِ ما جادت به قريحة عبد اللطيف وهبي الكاهن العام لمشروع الأصالة و المعاصرة. بعد أن خرج علينا قَارِضًا سَجْعَ العَائِلُوقْرَاطِيَّةالمَوْبوءة. هكذا إذن، سأَمُد يد العون إلى فِرْقة الوَهابية الأصيلة و المعاصرة. كَيْ يَتذَكروا معي: أن تطور الشعوب و الأمم، سُنة لن يجدوا لها تبديلا.
نعم؛ ستنقضي جائحة العَائِلُوقْرَاطِيَّة، بإذن الله المُهَيْمِن. و ستظل الطبيعة على طبيعتها المُتَأَقْلِمَة، قادرة على المباغثة و المفاجأة!. سيستمر قدرُنا التاريخي مثلما كان، مُنْذِرًا بالملايين من الفيروسات الثقافية، و كذا التهديدات الفضائية، و الجيولوجية، و البيولوجية، و ما خفي كان أعظم!. بل؛ ستجدون الطبيعة ذكيةً فوق ثقافة المألوف، المعتاد و الجامد. لذا؛ أنا على أتم اليقين أن مشروع الأصالة و المعاصرة قد كَسدَ بيَدِ وَهَّابيَّةٍ مُسْتَحدَثَةٍ دَهْمَائِيّة غَوْغَائِيّة، هجينة بمتلازمة التوريث الجبري اللادستوري، التي تخالف النقل و العقل و الذكاء الاصطناعي. حيث؛ ليس بمَقدورها -اليوم – تقديم الأجوبة الفضلى التي تهم العدالة الدستورية، باعتبارها أسّ النموذج التنموي الموعود.
فَلَرُبّما؛ ذلك لأنها أصالة بلا عماد فكري متطور، أو لأنها معاصرة بلا مدى ذكي حالم. فكيف لها،! و من أين لها القدرة على طرح مشروع التقدم و الكرامة أمام أنظار الشباب المغربي؟!. إذ ها مقراتها؛ ليست عدا غُرفًا مغلقةً مظلمةً قد اعتاد مُرِيدُوها المُخْتارون، على إستجداء الغنيمة و نشر ثقافة الريع المُخَرّبَة.
هكذا الآن؛ و نحن في زمن دستور التحول الديمقراطي الكبير. لقد اصطدمنا بأم الفواجِع، حيث يَفرُّ مَخْلُوعُ الوهابية الباميَّة خوفا من المحاسبة الدستورية. لأنه اعتاد النقل ضد العقل، و طغى بمشروع التأصيل المعاصر لبدعة العَائِلُوقْرَاطِيَّةالسيئة. إِيْ وَ رَبِّي؛ فقد تَعَوَّد على غنائم السفسطة في زمن الرخاء الشعبوي، و سيضطر إلى الإدبار أمام كَرَّة الغَضب الشعبي.
و لعلها حالة عبد اللطيف وهبي، لهِيَ أبرز مثال على حقيقة القيمة السياسية المضافة لِسَخّار العَائِلُوقْرَاطِيَّة، الذي نجح في قيادة حزب ” بالدْفِيعْ” !. و ها أنتم تجدونه -اليوم- كاسيا عاريا، قد جهل الجهول على روح الدولة و ماهية هيبتها. حتى؛ سارت الوهابية الباميّة، تهيم وحيدة منفردة بلا ناصحٍ و لا هم يَقدرون!.
بَلْ؛ ها أنتم لَتَجِدون سَخَّارَهَا: ضائعًا تائهًا، بَوَّالًا على صحف الإختيار الديمقراطي. أما أنا؛ سأقول قولا لَيِّنًا، عَسَاهُ الغَبِيُّ يخْشَى: كلّا إن العَائِلُوقْرَاطِيَّة، فلا تليق بسمعة حزبٍ قد أصمَّ أسماعنا بخطاب امتلاك المشروع الديمقراطي الحداثي البديل. أَ لَا؟ وَ هوَ مشروع الأصالة و المعاصرة!. إيْنعَم، هذا التهافت على التوريث الجبري اللادستوري؛ لا يليق بسيرة حزب تحصل على المرتبة الثانية في نتائج الإختيارالديمقراطي، و له ثاني أكبر كتلة نيابية داخل المؤسسة التشريعية. أَوّاهْ .. حزب كان يفترض فيه تقديم الحلول التقدمية الحداثية البديلة عن هذا الفشل الحكومي الذريع.
و لسوف ترون؛ كيف أصبح عبد اللطيف وهبي مُنْهَكًا لا يخجل من رَذيلة خيانة الأمانة الدستورية. فَتأمَّلوا معي كيف يعيش زعيم ماخور العَائِلُوقْرَاطِيَّة “بَلْبَالًا”، فاقدا لفضيلة الحياء السياسي. و ها أنتم تتابعون كيف أنه لا يدري ما العمل؟!؛ رغم أنه عاش يساريا مُتنكِّرا، يدَّعى مناهضة الليبرالية المتوحشة التي تتهدد حكومتها اليوم، حمى الإسفاف المبتذل. بل فوق كل هذا، بات عبد اللطيف وهبي تحت تأثير أفيون الكرسي، يلعن مواقع أصله السياسي و الطبقي و الثقافي، مُتَمَسِّحًا بأهْدابِ أُولِيغَارْشْيَا العَائِلُوقْرَاطِيَّةالمُتَسَلِّطَة.
عودا على بدء؛ و رغم خَطْبِ الإكراهات الداخلية و العالمية، فإنَّا لا نُعارض قدرَ الله. و إِنَّمَا سَنَفِرُّ من قدر الله، إلى قدر الله!. سَنَفِرُّ من مكائد العَائِلُوقْرَاطِيَّة الأصيلة المعاصرة، إلى أَمَلِ المساواة الدستورية. مُتَمَسِّكين بِحِكَمِ الرسول محمد السراج المنير، الذي قال: إذا قامت الساعةُ و في يدِ أحَدكم فَسيلة، فَلْيَغْرِسْهَا!.
هكذا .. لَحتَّى نتَضرع للخالق القهار، أن “ولاد الشعب” ليَستَحِقون تكافؤ الفرص!. إذ على هذه الأرض الطيبة المباركة، قد وُلِدوا حاملين مشعل الإستعاضة الذكية. و إنهم بالتأكيد؛ لسوف يطالبون باحترام العهد الدستوري. مثلما يطالبون بمحاسبة الوزير السَّبَهْلَل على المسؤولية التقصيرية، في جريمة تعبيد الطريق لِمَاشِيّة العَائِلُوقْرَاطِيَّة التي لا تسير. ذلك؛ بعد أن تجلت للعيان أباطيلُ فرقة الوهابية البامية، التي ردمت بِأيديها مشروع “الأصالة و المعاصرة”. و قد كان بيتها أوْهَن من بيتِ العنكبوت.
تحيا الدولة الدستورية
قدْ وَلَّى زَمنُ العَبِيد و إنقَضَى
عبد المجيد مومر
سَجَّاعٌ، شاعر و كاتب الرأي
20 تعليقات
هذي هي الشوهة و اخلاص ؛ راه وزراء بحال حصاد و غيرو أقالهم سيدنا مداروش لي دار وهبي و زايدها تيخرج عينو فالبرلمان و فكل جهة.
على جلالة الملك محمد السادس ان يقيل وزير العدل وهبي من منصبه لقد شوه صمعة المغرب موضوع الامتحان المحاماة حيث جميع القنوات تتداولة الموضوع
كلشي واضح …
و مادام وهبي لا يزال في مقعده .. فالفساد واضح .
لماذا لم يتم فتح تحقيق ؟
خطتهم الناجحة هي : دع الكلاب تنبح !
يبدو أننا سننبح كثيرا … و لن نحقق شيئا
هذا يضر بسمعة البلد كيفما كانت الواقعة.
2هناك اخطاء في الأسماء وهناك من المرشحين من يوجد ان الامتحان لم يبدا في الوقت المحدد…وهناك وهناك…
المهم هذا يضر بالبلد وينقص من قيمة الموظف المغربي خاصة المحاماة.
في الحقيقة وهبي كشف المستور لأن فعلا المناصب العليا والمرموقة في المغرب لا يقربها إلا أولاد النخبة..
اي دخل لموظفي كتابة الظبط هذا شأن الوزير والمحامين لماذا كتابة الضبط تحشر انفها في امور بعيدة عنها على نقابتهم ان تهتم بالزيادة في الاجور والترقيات في السلالم وتحسين وضعيتهم
النزاهة إشكالية ليست مطروحة فقط في مباراة المحاماة و إنما أصبحت مطروحة في كل القطاعات، في امتحانات البكالوريا، في الامتحانات الجامعية، في مباريات الماستر و الدكتورا، في مباريات توظيف أطر الاكاديميات، في مباريات الادارات العمومية، في مباريات توظيف الأساتذة الجامعيين
لك الله يا بلدي ، ما دامت هاته الممارسات من الزبونية والفساد لا زالت تستشري في بلدنا فمن المستحيل ان نتقدم وان كان ذلك فلن يتم الا على المدى البعيد جدا ، يجب إلغاء النتائج واقالة وهبي
يجب محاكمة وهبي جنائيا بالتزوير ان كنا حقا في دولة المؤسسات ودولة تحترم نفسها..
نطلب من ملكنا العزيز اطال الله عمره باقالة وهبي لانه استفز ابناء الشعب ..
يجب على الحكومة إقالته وإلغاء كافة أعماله و محاسبته..
اللهم اهدنا طريق الصحيح
باقي المؤسسات الدستورية إلى تصريف أمورها الطبيعية ضمن مزاج شعبي جديد،؟؟
نحن لا نطالب استقالة وهبي نطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة ..
الكل مجمع داخل الوطن على شبهة محسوبية وفساد في الملف. والعالم تحدث عن النازلة بنوع من التهكم
رئيس الدولة يملك جميع الصلاحيات ويمكنه اقالة الوزير او على الاقل توقيفه والامر بتحقيق عادل وشفاف لاظهار حسن النوايا
ما فعله وهبي ترك جرحا كبيرا في نفوس الطلبة والمعطلين والمتبارين واياء للجامعة المغربية ..
التكلم عن الاستقالة في عدم وجود الديمقراطية شئ مستحيل خصوصا والجزب الحاكم ديكتاتوري..
هناك ثلاث مجاور اساسية لا يحق للمسؤول المغربي ان يتحدث فيها مسائل تخص القصر و العلئلة الملكية و مسائل تخص السياسة الخارجية للمملكة المغربية و عدم مناقشة الاوامر العليا و ما دون ذلك فالمجال مفتوح للمسؤولين الكبار و لذلك كم من مسؤول مغربي حكومي ارتكب كوارث تسييرية او مالية او حتى اخلاقية و لا من محاسبة بل تجده يخرج مؤقتا من الباب الكبير ليدخل من النافذة و يعاود التسلق و الامثلة على ذلك كثيرة كثرة مشاكل هذا الوطن مثلا قضية السي اي آش و قصية التعويضات المالية لوزير حكومة سابق و قضية اخلاقية لوزير سابق و قضية اكبر كراطة في العالم و قضية تبخر 4500 مليار سنتيم التي كانت مخصصة للتعليم لكن حين يتعلق الامر برشوة الموظف البسيط ب 100 درهم فالسجن و التشهير و التمرميد هو مصيره بل هناك مسؤولون منتخبون اليوم فتحت في حقهم قضايا مالية و تسييرية و ما زالوا يخرجون علينا من مواقع مسؤولياتهم بوجه فولاذي قاسح و لسان حالهم يقول لنا (اللي ما عاجبوش الحال يشرب البحر) و يتسائلون عن تخليق الحياة السياسية
الشوهة مع هد الوزير العدل المتجعرف المتكبر و التفلعيص و اللي في كل ايوم فضلحة التقاشر و من تحتيها و التهديد و انا السلطة ز انا كل شيئ و باه لاباس عليه و عندو جوج الاجازات و القمع ابناء الشعب ووووو كل الاعلام الاجنبي تيتكلم على هد الفضيحة ارحل ارحل ارحل انت و هد الحكومة لفاشلة في كل شيئ حتى الاطفال تيغنيو على هد الحكومة اخنوش بكريش حرتي فينا العيشة .