الجباري : ” كل محاولة لإهدار الثقة في المحاماة فهو مساس ضمني بالثقة في القضاء”

هبة بريس – مروان المغربي

اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، بأن مهنة المحاماة جزءٌ لا يتجزأ من أسرة القضاء؛ معتبراً إياها بالعاكِفة في محرابه والمُتَبَتِّلةُ فيه، والمساعدة المساهمة في تحقيق العدالة.

واسترسل الجباري خلال تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن ومن هذا المنطلق، لا يمكن فصلها عنه، قانونا وواقعا، وكل محاولة لإهدار الثقة فيها وفي صورتها فهو مساس ضمني بالثقة في القضاء.

وأكد الجباري خلال تدوينته، بأن الثقة في هذا القضاء ينقسم لجزئين رئيسيين : أحدهما مباشر، وهو الثقة في مؤسساته وأعماله. والآخر غير مباشر، وهو الثقة في المحاماة وفي بعض المهن القضائية الأخرى بدرجات متفاوتة.

ويشار أن نادي قضاة المغرب دخل على خط الضجة التي أحدثتها نتائج مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بعدما عقد مكتبه التنفيذي، يوم 07 يناير 2023، اجتماعا طارئا من أجل مُدارسة بعض التظلمات التي توصل بها من طرف العديد من المواطنين حول نتائج امتحان مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022.

وعبر نادي قضاة المغرب خلال بيان صحفي أصدره عقب الاجتماع السالف ذكره، عن كبير قلقه وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، وذلك من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في: الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.

كما أعلن عن تشبثه، من منطلق اختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.

كما قرر أيضا إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M)، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.

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