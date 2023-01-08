واتارا يدعو إلى استئناف علاقات طبيعية مع مالي

2023-01-08 / 16:06
0
هبة بريس _ و م ع

أعلن الرئيس الإفواري، الحسن واتارا، اليوم الأحد 8 يناير، أن الكوت ديفوار ترغب في “استئناف علاقات طبيعية” مع مالي بعد الأزمة الناجمة عن اعتقال جنود إيفواريين قبل ستة أشهر في باماكو، والذين عادوا إلى أبيدجان أمس السبت بعد العفو عنهم من طرف الرئيس الانتقالي المالي العقيد عصيمي غويتا.

وقال الرئيس واتارا، خلال حفل أقيم على شرف 46 جنديا إيفواريا، بحضور أفراد أسرهم وأعلى سلطات الدولة والجيش، إنه “بطبيعة الحال، وبعد أن انتهت الأزمة، يمكننا استئناف علاقات طبيعية مع دولة مالي الشقيقة، التي تحتاج إلينا و نحتاج إليها أيضا”.

وأعرب المتحدث باسم الجنود عن شكره للرئيس و “للشعب الإيفواري على دعمه وتضامنه الفعّال”. وقال “نحن سعداء ومرتاحون للعودة إلى الوطن الأم”.

يُشار إلى أن الكوت ديفوار كانت قد طالبت بالإفراج عن هؤلاء العسكريين، الذين اعتقلوا في مطار باماكو يوم الـ10 يوليوز 2022، بعد أن اشتبهت مالي في كونهم “مرتزقة”، مؤكدة، إلى جانب الأمم المتحدة، أنهم كانوا متوجهين للمشاركة في أمن الوحدة الألمانية من قوات حفظ السلام في مالي التي تعاني من أعمال عنف.

وبعد مغادرة باماكو، مرَّ الجنود الإيفواريون بلومي حيث استقبلهم الرئيس الطوغولي، فور غناسينغبي، الذي سلمهم رسميا إلى وزير دفاع الكوت ديفوار، تيني براهيما واتارا.

وكانت محكمة في باماكو قد حكمت في 30 دجنبر الماضي على هؤلاء الجنود بالسجن لمدة 20 سنة، فيما أُفرج عن ثلاث نساء من بينهم في شتنبر، حُكم عليهن بالإعدام غيابيا.

وأعلنت الحكومة المالية أول أمس الجمعة أن الرئيس الانتقالي العقيد عصيمي غويتا أصدر عفوه عن الجنود الإيفواريين الـ49.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محسوبون على جماهير الوداد يزرعون الرعب بشوارع تطوان ( صور)

محسوبون على جماهير الوداد يزرعون الرعب بشوارع تطوان (…

2023-01-08 / 14:49
Photo of “نقابة” تطالب بإلغاء نتائج امتحان مهنة المحاماة

“نقابة” تطالب بإلغاء نتائج امتحان مهنة المحاماة

2023-01-08 / 10:25
Photo of “منتدى النقب” …. وفد إسرائيلي يزور عددا من الدول العربية

“منتدى النقب” …. وفد إسرائيلي يزور عددا من الدول…

2023-01-08 / 09:54
Photo of طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2023-01-08 / 09:04
Photo of العيون..التحقيق مع شرطيين بسبب تعنيف موقوف تحت الحراسة النظرية

العيون..التحقيق مع شرطيين بسبب تعنيف موقوف تحت الحراسة النظرية

2023-01-07 / 21:57
Photo of سيدي افني : إعتقال ” حراݣ” والبحث جاري على آخرين بعد غرق 13 مرشح للهجرة

سيدي افني : إعتقال ” حراݣ” والبحث جاري على…

2023-01-07 / 21:45
Photo of أكادير : سرقة مجوهرات ثمينة ومبالغ مالية والبحث عن اللصوص

أكادير : سرقة مجوهرات ثمينة ومبالغ مالية والبحث عن…

2023-01-07 / 21:42
Photo of نقابة للمحامين تهاجم وزير العدل.. وتطالب بإلغاء نتائج امتحان المحاماة

نقابة للمحامين تهاجم وزير العدل.. وتطالب بإلغاء نتائج امتحان…

2023-01-07 / 21:07
Photo of طنجة ..إيقاف شخص بحوزته أجهزة إلكترونية تستعمل في الغش المدرسي

طنجة ..إيقاف شخص بحوزته أجهزة إلكترونية تستعمل في الغش…

2023-01-07 / 20:46
Photo of سبتة المحتلة ..دفن جثة يمني حاول التسلل سباحة من المغرب

سبتة المحتلة ..دفن جثة يمني حاول التسلل سباحة من…

2023-01-07 / 20:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق