جزر القمر يمكن أن تستلهم التجربة المغربية في مجال مقاولات الشباب

هبة بريس _ وكالات

أكد القنصل العام لاتحاد جزر القمر بالعيون، سعيد عمر سعيد حسن، اليوم السبت بوجدة، أن جزر القمر يمكن أن تستلهم تجربة المغرب في مجال مقاولات الشباب، لا سيما دعم المقاولات الصغيرة جدا.

وقال السيد سعيد حسن، خلال زيارته لجمعية “الشرق مبادرة” إنه اطلع على برامج ومبادرات مواكبة حاملي المشاريع المنجزة بجهة الشرق، داعيا الطلبة القمريين الذين يتابعون دراستهم بالمغرب إلى الاهتمام أكثر بمجال المقاولات والاستفادة من فرص التكوين التي يوفرها المغرب في هذا الإطار.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذه الزيارة، “نحن بصدد إعمال اتفاقيات التعاون التي تربط جزر القمر والمغرب في مجال التعاون وتبادل الخبرات بمنطق رابح – رابح، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية، أزالي أسوماني”.

وأشار الدبلوماسي القمري إلى أن المغرب على عاتقه “تكليف تاريخي” تجاه القارة الإفريقية. والتي ستستفيد من الخبرة والبراعة والتكنولوجيا المغربية، مشيرة إلى أن جزر القمر والمغرب، اللذين نسجت علاقاتهما الوثيقة منذ قرون، يعملان معا من أجل تنمية البلدين.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، وممثلو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وفاعلون آخرين، بالإضافة إلى طلبة قمريين، استعرض رئيس جمعية “الشرق مبادرة”، جواد بنعدي، مختلف المبادرات التي تقوم بها جمعيته لدعم ومواكبة حاملي المشاريع على مستوى جهة الشرق.

وأوضح السيد بنعدي، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء “شكل فرصة لتبادل الخبرات في مجال آليات التمويل ومواكبة المشاريع”، معربا عن رغبته في تعزيز تعاون مثمر بين الجانبين، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب.

وبالمناسبة ذاتها، أبرز المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، أحمد البوزياني، الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم وتمويل مشاريع المقاولات الصغيرة جدا، مسلطا الضوء على البرنامج الوطني “مغرب مبادرة”، وكذا سبل تنزيله على مستوى جهة الشرق.

وخلال جولته الحالية لجهة الشرق، قام القنصل العام لاتحاد جزر القمر بالعيون بزيارة عدة أقاليم (الناظور، بركان،..)، حيث اطلع على مشاريع تنموية وتلك المتعلقة بالصناعة التقليدية.

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