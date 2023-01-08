“خامنئي “في مجلة “تشارلي إبدو” الفرنسية ..غضب بايران

2023-01-08 / 15:20
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هبة بريس _ وكالات

احتشد عدد من الإيرانيين أمام السفارة الفرنسية في طهران للتنديد بنشر رسوم مسيئة للمرشد الإيراني علي خامنئي في مجلة “تشارلي إبدو” الفرنسية

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تداعيات الرسوم المسيئة لخامنئي في مجلة “تشارلي إبدو” الفرنسية في إيران (فيديو)
08.01.2023 | 13:46 GMT
احتشد عدد من الإيرانيين أمام السفارة الفرنسية في طهران للتنديد بنشر رسوم مسيئة للمرشد الإيراني علي خامنئي في مجلة “تشارلي إبدو” الفرنسية.
كما أقيم تجمع احتجاجي كبير لأساتذة الحوزة والفضلاء والطلاب وأهالي قم احتجاجا على إساءة صحيفة فرنسية للقيادة في إيران والمرجعية الشيعية.

وأكد المشاركون تبعيتهم ودعمهم الحاسم للقيادة الرشيدة وطالبوا الجهاز الدبلوماسي بالرد بحزم على مثل هذه الأعمال التي تقوم بها الحكومة الفرنسية.

كما وصف مجلس خبراء القيادة في إيران، “التصرف الوقح لصحيفة “شارلي ايبدو” في الإساءة للمرجعية الدينية بأنه همجية ثقافية، واعتبره جانب آخر من دعم الحكومة الفرنسية لزمرة المنافقين “خلق” الإرهابية، والدعم التسليحي لنظام صدام ضد الشعب الإيراني”.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس خبراء القيادة اليوم الأحد أدان فيه التصرف المهين الذي أقدمت عليه الصحيفة الفرنسية “شارلي إيبدو” في الإساءة للمرجعية الدينية الشيعية.

وورد في البيان: إن التصرف الوقح للصحيفة الفرنسية السخيفة ضد الدين الإسلامي والمرجعية الشيعية أظهر مرة أخرى كراهية وحقد أعداء الإسلام والشيعة.

وأضاف البيان: “صحيفة “شارلي ايبدو” المنحطة، التي اشتهرت بإهانة مقدسات الإسلام والمسلمين، وخاصة شخص الرسول الكريم (ص)، وفي خطوة أخرى جرحت مشاعر أحرار العالم ومحبي الثورة الإسلامية وأثارت غضبهم بإساءتها إلى المقام الشامخ للمرجعية الدينية وولاية الفقيه وقائد المستضعفين”.

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‫6 تعليقات

  1. ااسلام عليكم
    من أكثر خطورة على المجتمع الاسلامي؟
    فرض غطاء حجاب أم قتل العشرات بدون حق!

  2. الإسلام دين لا يفرض على أحد وإنما إيمان في قلوب الناس يجعلهم يخافون الله في كل حركة يقومون بها. ماذا جنت إيران من كل هذا

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