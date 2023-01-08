محسوبون على جماهير الوداد يزرعون الرعب بشوارع تطوان ( صور)

2023-01-08 / 14:49
8

هبة بريس – مكتب طنجة

عمد بعض المحسوبين على جماهير نادي الوداد الرياضي الى زرع الرعب في شوارع مدينة تطوان قبل المياراة التي تجمع نادي الوداد ضد فريق المغرب التطواني برسم الدورة الحادية عشر من البطولة الاحترافية .

وبحسب ماعاينته “هبة بريس ” فقد قام مشاغبون بتكسير زجاج السيارات واعتراض سبيل المارة لسرقة أغراضهم بالشارع العام ، وهو ماوثقته كاميرات عدد من ساكنة الحمامة البيضاء الذين استنكروا هاته السلوكيات البعيدة عن الروح الرياضية .

ويستضيف فريق المغرب التطواني نظيره الوداد الرياضي برسم الدورة الحادية عشر من البطولة الاحترافية.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of واتارا يدعو إلى استئناف علاقات طبيعية مع مالي

واتارا يدعو إلى استئناف علاقات طبيعية مع مالي

2023-01-08 / 16:06
Photo of “نقابة” تطالب بإلغاء نتائج امتحان مهنة المحاماة

“نقابة” تطالب بإلغاء نتائج امتحان مهنة المحاماة

2023-01-08 / 10:25
Photo of “منتدى النقب” …. وفد إسرائيلي يزور عددا من الدول العربية

“منتدى النقب” …. وفد إسرائيلي يزور عددا من الدول…

2023-01-08 / 09:54
Photo of طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2023-01-08 / 09:04
Photo of العيون..التحقيق مع شرطيين بسبب تعنيف موقوف تحت الحراسة النظرية

العيون..التحقيق مع شرطيين بسبب تعنيف موقوف تحت الحراسة النظرية

2023-01-07 / 21:57
Photo of سيدي افني : إعتقال ” حراݣ” والبحث جاري على آخرين بعد غرق 13 مرشح للهجرة

سيدي افني : إعتقال ” حراݣ” والبحث جاري على…

2023-01-07 / 21:45
Photo of أكادير : سرقة مجوهرات ثمينة ومبالغ مالية والبحث عن اللصوص

أكادير : سرقة مجوهرات ثمينة ومبالغ مالية والبحث عن…

2023-01-07 / 21:42
Photo of نقابة للمحامين تهاجم وزير العدل.. وتطالب بإلغاء نتائج امتحان المحاماة

نقابة للمحامين تهاجم وزير العدل.. وتطالب بإلغاء نتائج امتحان…

2023-01-07 / 21:07
Photo of طنجة ..إيقاف شخص بحوزته أجهزة إلكترونية تستعمل في الغش المدرسي

طنجة ..إيقاف شخص بحوزته أجهزة إلكترونية تستعمل في الغش…

2023-01-07 / 20:46
Photo of سبتة المحتلة ..دفن جثة يمني حاول التسلل سباحة من المغرب

سبتة المحتلة ..دفن جثة يمني حاول التسلل سباحة من…

2023-01-07 / 20:42

‫8 تعليقات

  8. الوداد يجب ان يصدر ضدها قرار لا رحعة فيه وهو مباريات بدون جمهور .واعتقال مقترفي هذه الافعال والزج بهم في سجن قاس جدا وتغريمهم ممتلكات الناس وتعويضااهم عن الضرر ..هذا هو العدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق