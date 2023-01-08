محسوبون على جماهير الوداد يزرعون الرعب بشوارع تطوان ( صور)
هبة بريس – مكتب طنجة
عمد بعض المحسوبين على جماهير نادي الوداد الرياضي الى زرع الرعب في شوارع مدينة تطوان قبل المياراة التي تجمع نادي الوداد ضد فريق المغرب التطواني برسم الدورة الحادية عشر من البطولة الاحترافية .
وبحسب ماعاينته “هبة بريس ” فقد قام مشاغبون بتكسير زجاج السيارات واعتراض سبيل المارة لسرقة أغراضهم بالشارع العام ، وهو ماوثقته كاميرات عدد من ساكنة الحمامة البيضاء الذين استنكروا هاته السلوكيات البعيدة عن الروح الرياضية .
ويستضيف فريق المغرب التطواني نظيره الوداد الرياضي برسم الدورة الحادية عشر من البطولة الاحترافية.
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8 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
حشومة عيب وعار
حاشة واش جايين يتفرجوا هادول
ناس تطوان الله يعمرها سلعة
بنادم ما اش عنده ماربيشي
هذا محسببين على جمهور المجرمين
خصهم يتعتاقلوا
الوداد يجب ان يصدر ضدها قرار لا رحعة فيه وهو مباريات بدون جمهور .واعتقال مقترفي هذه الافعال والزج بهم في سجن قاس جدا وتغريمهم ممتلكات الناس وتعويضااهم عن الضرر ..هذا هو العدل