تقرير ..الدول التي يعيش فيها الناس ” بسلام”

ركز استطلاع أجرته مؤخرا، غالوب، وهي شركة تحليلات واستشارات أميركية تتخذُ من واشنطن مقرا لها، على البلدان التي يقول فيها الناس إنهم “دائما في سلام”.

وحلت في المركز الأول نيكاراغوا. وذكرت سي أن بي سي أنه ردا على سؤال: “كم مرة تشعر بالسلام مع أفكارك ومشاعرك؟” قال 73 في المئة من المستجيبين في نيكاراغوا “دائما”.

وهذا يعني أن من شملهم الاستطلاع لديهم مشاعر إيجابية حول مستويات معيشتهم، وحرياتهم الشخصية، وحياتهم الاجتماعية.

وفي المرتبات المتدنية جاءت تركيا ودول أخرى، حيث جاوب المستطلعون أنهم نادرا ما يشعرون بسلام.

ومن بين الدول العشر الأولى التي رد الناس فيها أنهم يشعرون بالسلام دائما، سبعة منهم في أميركا اللاتينية.

والدول العشر الأولى جاءت على الشكل الآتي:

1 نيكاراغوا

2 أوزبكستان

3 السلفادور

4 بنما

5 هندوراس

6 باراغواي

7 جمهورية الدومينيكان

8 أوروغواي

9 جنوب أفريقيا

10 إسبانيا

11 الإمارات

12 كولومبيا

13 السنغال

14 المكسيك

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