Kavo Perdika, a cargo vessel carrying Ukrainian grain, sails under Fatih Sultan Mehmet Bridge on Bosphorus to Marmara sea, in Istanbul, on November 2, 2022. - President Recep Tayyip Erdogan said the traffic of vessels carrying Ukrainian grain and other agricultural products resumed on November 2, 2022 after a phone call between the Turkish and Russian defence ministers.Russian Defence Minister Sergei Shoigu called Turkish counterpart Hulusi Akar to inform that "the grain shipments will continue from 12.00 today as planned before," Erdogan said in parliament. (Photo by Ozan KOSE / AFP)

تقرير ..الدول التي يعيش فيها الناس ” بسلام”

2023-01-08 / 14:51
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ركز استطلاع أجرته مؤخرا، غالوب، وهي شركة تحليلات واستشارات أميركية تتخذُ من واشنطن مقرا لها، على البلدان التي يقول فيها الناس إنهم “دائما في سلام”.

وحلت في المركز الأول نيكاراغوا. وذكرت سي أن بي سي أنه ردا على سؤال: “كم مرة تشعر بالسلام مع أفكارك ومشاعرك؟” قال 73 في المئة من المستجيبين في نيكاراغوا “دائما”.

وهذا يعني أن من شملهم الاستطلاع لديهم مشاعر إيجابية حول مستويات معيشتهم، وحرياتهم الشخصية، وحياتهم الاجتماعية.

وفي المرتبات المتدنية جاءت تركيا ودول أخرى، حيث جاوب المستطلعون أنهم نادرا ما يشعرون بسلام.

ومن بين الدول العشر الأولى التي رد الناس فيها أنهم يشعرون بالسلام دائما، سبعة منهم في أميركا اللاتينية.

والدول العشر الأولى جاءت على الشكل الآتي:
1 نيكاراغوا
2 أوزبكستان
3 السلفادور
4 بنما
5 هندوراس
6 باراغواي
7 جمهورية الدومينيكان
8 أوروغواي
9 جنوب أفريقيا
10 إسبانيا
11 الإمارات
12 كولومبيا
13 السنغال
14 المكسيك

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‫6 تعليقات

  6. ماهي الدلائل الي كايقول المغرب فيه السلام وهو لاتأمن على نفسك من الاغتصاب والخطف والتشرميل والسرقة والرشوة ووووووو. حدث ولا حرج. ابغينا ايشرحونا السلم. كيف. عامل

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