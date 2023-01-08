54 قت__يلا وأزيد من 87 جريحا في تصادم حافلتين بالسنغال

هبة بريس _

أعلن رئيس السنغال ماكي صال، الحداد في البلاد ابتداء من الأحد، بعد مصرع 40《شخصًا في حادث مرور مأساوي.

وكتب الرئيس السنغالي عبر تويتر بعد الحادث : “إثر حادث سير خطير توفي 40 شخصا، قررت إعلان حداد وطني لثلاثة أيام ابتداء من اليوم التاسع من يناير”.

وأضاف ماكي صال: “ينعقد مجلس وزاري حاليًا من أجل اتخاذ تدابير صارمة حول السلامة الطرقية والنقل العمومي”

وارتفعت حصيلة القتلى حسب ما أكده مراسل قناة ميدي 1 تيفي من موقع الحادث .لتصل الى 54 قتيل .

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