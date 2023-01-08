تذاكر “خليجي 25 “…. التزوير يقلق الداخلية العراقية

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، إلقاء القبض على مجموعة من بائعي تذاكر مباريات “خليجي 25” في السوق السوداء، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن “وزارة الداخلية ألقت القبض على عدد من بائعي تذاكر دخول مباريات خليجي 25 في السوق السوداء”، مبيناً أن المخالفين ستتم محاسبتهم وفق المادة 240 من قانون العقوبات العراقية”.

وأضاف معن، أن “الشركة المسؤولة عن بيع التذاكر وضعت آلية لدخول الجماهير من خلال القارئ الالكتروني، وفي حال عدم قراءتها من قبل الجهاز تعتبر التذكرة مزورة، وسوف يتحمل المخالف مسؤوليتها وتبعاتها القانونية”.

وكشف معن أن اجتماعا عقد بحضور وزير الداخلية، ومعاون رئيس أركان الجيش، وقيادة عمليات البصرة، وقيادة الشرطة ومحافظ البصرة، واتحاد كرة القدم والجهات ذات العلاقة، وتم خلاله مناقشة “الأمور الإيجابية والسلبية التي رافقت الافتتاح”.

وأوضح: “تم تجاوز جميع الإشكالات التي تخص تفويج الجمهور

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