People walk in front of a building bearing flags of Arab nations on its facacde, in the Al-Ashar district of Iraq's southern city of Basra on January 5, 2023, ahead of the 25th Arabian Gulf Cup football championship. - The cup, a biennial football competition for the eight members of the Arab Gulf Cup Football Federation, was held for the first time in Bahrain in 1970, and will be hosted in 2023 in Iraq for the first time since 1979, in the southern city of Basra. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

تذاكر “خليجي 25 “…. التزوير يقلق الداخلية العراقية

2023-01-08 / 13:07
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، إلقاء القبض على مجموعة من بائعي تذاكر مباريات “خليجي 25” في السوق السوداء، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن “وزارة الداخلية ألقت القبض على عدد من بائعي تذاكر دخول مباريات خليجي 25 في السوق السوداء”، مبيناً أن المخالفين ستتم محاسبتهم وفق المادة 240 من قانون العقوبات العراقية”.

وأضاف معن، أن “الشركة المسؤولة عن بيع التذاكر وضعت آلية لدخول الجماهير من خلال القارئ الالكتروني، وفي حال عدم قراءتها من قبل الجهاز تعتبر التذكرة مزورة، وسوف يتحمل المخالف مسؤوليتها وتبعاتها القانونية”.

وكشف معن أن اجتماعا عقد بحضور وزير الداخلية، ومعاون رئيس أركان الجيش، وقيادة عمليات البصرة، وقيادة الشرطة ومحافظ البصرة، واتحاد كرة القدم والجهات ذات العلاقة، وتم خلاله مناقشة “الأمور الإيجابية والسلبية التي رافقت الافتتاح”.

وأوضح: “تم تجاوز جميع الإشكالات التي تخص تفويج الجمهور

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‫7 تعليقات

  1. سيرجع العراق لسابق عهده و ازدهار شعبه وسيرد على كل من يمد يده وعلى كل من لمن يكن سببا لأيقافه من جديد .

  2. سينهض لانه مصدر الأمل و شعاع الخير و بارقة الامل لكل االاسلام و العرب و القوميات التي عاشت بكنفه و ضمت جراحه

  3. أولئك إخوة لنا رغم بعد المسافة. سواء شجعونا أم لا تبقى أواصر الأخوة العربية و الدين قوية للغاية. أنتم في قلوبنا و نحن نفرح لكل ما يسركم و نتألم لكل ما يسوؤكم.

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