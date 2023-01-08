تذاكر “خليجي 25 “…. التزوير يقلق الداخلية العراقية
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، إلقاء القبض على مجموعة من بائعي تذاكر مباريات “خليجي 25” في السوق السوداء، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن “وزارة الداخلية ألقت القبض على عدد من بائعي تذاكر دخول مباريات خليجي 25 في السوق السوداء”، مبيناً أن المخالفين ستتم محاسبتهم وفق المادة 240 من قانون العقوبات العراقية”.
وأضاف معن، أن “الشركة المسؤولة عن بيع التذاكر وضعت آلية لدخول الجماهير من خلال القارئ الالكتروني، وفي حال عدم قراءتها من قبل الجهاز تعتبر التذكرة مزورة، وسوف يتحمل المخالف مسؤوليتها وتبعاتها القانونية”.
وكشف معن أن اجتماعا عقد بحضور وزير الداخلية، ومعاون رئيس أركان الجيش، وقيادة عمليات البصرة، وقيادة الشرطة ومحافظ البصرة، واتحاد كرة القدم والجهات ذات العلاقة، وتم خلاله مناقشة “الأمور الإيجابية والسلبية التي رافقت الافتتاح”.
وأوضح: “تم تجاوز جميع الإشكالات التي تخص تفويج الجمهور
7 تعليقات
سيرجع العراق لسابق عهده و ازدهار شعبه وسيرد على كل من يمد يده وعلى كل من لمن يكن سببا لأيقافه من جديد .
سينهض لانه مصدر الأمل و شعاع الخير و بارقة الامل لكل االاسلام و العرب و القوميات التي عاشت بكنفه و ضمت جراحه
أولئك إخوة لنا رغم بعد المسافة. سواء شجعونا أم لا تبقى أواصر الأخوة العربية و الدين قوية للغاية. أنتم في قلوبنا و نحن نفرح لكل ما يسركم و نتألم لكل ما يسوؤكم.
العراق دارو افتتاح مبهر وراءع
البطولة ليست
قوية ربما لهذا السبب لم يكن هناك اهتمام وتفاعل
التزوير أينما ذهب يوجد
اللهم صل وسلم على نبينا محمد