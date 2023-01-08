الأمطار تتسبب في فيضانات بالبرتغال

هبة بريس

غمرت مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة بورتو، أمس السبت، عددا من الشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة، مخلفة أضرارا هائلة.

وغمرت الأمطار الغزيرة، التي تهاطلت لفترة وجيزة، شوارع المدينة، كما جرفت السيول السيارات وغمرت العديد من المباني والأنفاق، ما تسببت في خسائر كبيرة في أشغال توسيع شبكة الميترو بالمدينة، وتعطيل حركة النقل السككي وإغلاق الأنفاق والشوارع والطرق المتضررة.

كما أغرقت المياه الغزيرة الجزء العلوي بأكمله من مدينة بورتو، واتجهت نحو وسط المدينة، وعبرت روا موزينيو دا سيلفيرا، التي تربط محطة ساو بينتو بميناء ريبيرا.

وسجلت بلدية بورتو اليوم في أقل من ساعتين 150 طلب مساعدة بسبب الفيضانات في المنازل والطرق العامة، خاصة في وسط المدينة، حسبما أفاد مصدر محلي للحماية المدنية في تصريح لوسائل إعلام محلية.

وأفاد بأنه “تم الإبلاغ عن 150 طلبا للمساعدة بسبب الفيضانات في المنازل والطرق العامة بين الساعة 12:00 ظهرا و13:50 زوالا، مع تركيز أكبر للطلبات في وسط المدينة”.

وسجلت الحماية المدنية 247 حدثا بين الساعة 23:00 الجمعة و16:30 من يوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية، تركزت 72 بالمائة منها في منطقة بورتو الحضرية.

وقال الرائد خوسيه ميراندا، من الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية في تصريحات للصحافة المحلية “من الساعة 23:00 من يوم الجمعة، عندما بدأنا فترة التأهب الخاصة، حتى الساعة 16:30، سجلنا ما مجموعه 247 حدثا في مختلف مناطق البرتغال، خاصة منطقة بورتو الحضرية، التي عرفت تسجيل 177 حدثا”.

وكانت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية، قد توقعت، في نشرة إنذارية، يوم الجمعة الماضي، تساقطات مطرية قوية بعد ظهر يوم السبت في المناطق الشمالية والوسطى (حتى 30-40 ملم/12 ساعة)، مع احتمال سقوط ثلوج على أعلى نقاط سيرا دا إستريلا.

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