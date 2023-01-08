“منتدى النقب” …. وفد إسرائيلي يزور عددا من الدول العربية
يتوجه وفد إسرائيلي رفيع المستوى، الأسبوع المقبل، إلى الدول العربية الأعضاء فيما يعرف بـ “منتدى النقب” لتنسيق عقد المنتدى في المغرب.
وذكرت القناة 12 الإٍسرائيلية أن “الوفد سيكون برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية، وسيزور دولا عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وهي مصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، وذلك في إطار الترتيبات لعقد منتدى النقب)في المغرب بعد شهرين”.
يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد أعلن الأسبوع الماضي عن عقد قمة لوزراء خارجية إسرائيل، ومصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، في المغرب في شهر مارس المقبل.
ونقل موقع “مكور ريشون” الإسرائيلي عن كوهين قوله إنه “من المقرر عقد اجتماع عمل لمديري وزارات الخارجية في أبو ظبي استعدادًا لقمة أخرى لوزراء الخارجية مثل تلك التي عقدت في سديه بوكير بمدينة النقب جنوب إسرائيل في مارس من العام الماضي
14 تعليقات
مرحبا بهم ، كلنا من آدم و لا يحق لأحد منعهم و خصوصا لا يحق لأي أحد التكلم ابسم الشعب المغربي
ايها المغاربة يا من في غيرة على الاسلام والمسلمون الى كل مؤمن على وجه الارض فلنقف وقفة رجل واحد ونتصدى لهذا العدو الصهيوني
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم..
تحية للشعب الفلسطيني الشقيق ..
لا حاجة لنا من دعم من يقتل ابنائنا في فلسطين ..
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
اللهم أعز المسلمين والمسلمات
أين غيرة العرب أين
اللهم انصر المسلمين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من يحب ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كيف اصبح حال المسلمين ..
مرحبا بدولة إسرائيل ونكون لها الحب والاحترام..
نصف سكان اسرائيل اصلهم مغاربة ونقول لهم مرحبا في بلدكم الام المغرب ..
لغير معروف.
انت لا تعرف شيئا في السياسة المبنية عن المصالح العليا للبلدان. عليك ان تتصدى اولا للكابرانات, الاعداء الحقيقيون.
الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لديه علاقة جيدة مع اليهود وكان يتعامل معهم بمنطق السلام.