“منتدى النقب” …. وفد إسرائيلي يزور عددا من الدول العربية

2023-01-08 / 09:54
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هبة بريس _ الرباط

يتوجه وفد إسرائيلي رفيع المستوى، الأسبوع المقبل، إلى الدول العربية الأعضاء فيما يعرف بـ “منتدى النقب” لتنسيق عقد المنتدى في المغرب.

وذكرت القناة 12 الإٍسرائيلية أن “الوفد سيكون برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية، وسيزور دولا عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وهي مصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، وذلك في إطار الترتيبات لعقد منتدى النقب)في المغرب بعد شهرين”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد أعلن الأسبوع الماضي عن عقد قمة لوزراء خارجية إسرائيل، ومصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، في المغرب في شهر مارس المقبل.

ونقل موقع “مكور ريشون” الإسرائيلي عن كوهين قوله إنه “من المقرر عقد اجتماع عمل لمديري وزارات الخارجية في أبو ظبي استعدادًا لقمة أخرى لوزراء الخارجية مثل تلك التي عقدت في سديه بوكير بمدينة النقب جنوب إسرائيل في مارس من العام الماضي

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